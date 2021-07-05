Черногория, Хорватия, Албания, Грузия, Турция и Египет доступны для украинских туристов даже в условиях карантина. В начале июля этот список пополнили некоторые страны Евросоюза, но у каждой - свои ограничения и требования.

К примеру, Австрия и Нидерланды разрешают въезд привитым индийской вакциной Covishield и китайской Sinovac.

Но звезды выбирают Францию. Певец Дмитрий Монатик (Monatik) вместе с супругой Ириной уже некоторое время отдыхают в Париже. Жена популярного артиста позирует на балконе с видом на Эйфелеву башню и выкладывает снимки в свой фотоблог Instagram.

Дима и Ира Монатик в Париже, фото: instagram.com

Интересно, что именно сегодня в столице моды украинский дизайнер головных уборов Руслан Багинский впервые с начала пандемии покажет свое шоу. В последний раз он был здесь в 2019 году, когда представил дебютную кутюрную коллекцию во время Paris Couture Fashion Week. Диму и Ирину Монатик пригласили на это мероприятие весьма необычным способом, отправив билет в виде бумажной шляпы с координатами.

Украинский бренд Ruslan Baginskiy можно смело назвать любимым у звезд Голливуда. Шляпы, кепки и шапки с инициалами RB носят: певица Мадонна, актриса Памела Андерсон, модель Белла Хадид.

Сейчас в Париже отдыхает и певица Светлана Лобода (Loboda), которая недавно осталась без продюсера. Свету пригласил во Францию другой дизайнер - грузинский модельер Бичолла Тетрадзе. Здесь он празднует свой день рождения.

Светлана Лобода и Бичолла Тетрадзе, фото: instagram.com

Бичолла - очень известный персонаж в светской тусовке, он одевает Светлану Лободу, Кети Топурию, Ивана Дорна, Александра Ревву, а еще именно он шил свадебное платье для певицы Джамалы.

В прошлом году Лобода тоже поздравляла Бичоллу, правда, летала к нему на виллу в Грецию.

Кстати, Света уже месяц работает без продюсера, но темп не спускает. У нее, судя по соцсетям, нет отбоя от корпоративов и вечеринок в заграничных отелях.

А вот СаШо вместе с невестой Мариной выбрали для отпуска Италию. Александр Шовковский, прославленный голкипер ФК "Динамо" и сборной Украины, который сейчас является депутатом Киевсовета от партии "Удар" отправился на известный курорт Форте-дей-Марми.

Это место находится на расстоянии 40 км от Пизы, 125 км от Флоренции, 130 км от Генуи, 250 км от Милана и 380 км от Рима.

Марина Кутепова и Александр Шовковский отдыхают в Италии, фото: instagram.com

Шовковский, который сделал Марине предложение руки и сердца в начале года, поселился в отеле Hotel Principe. Гостиница находится на первой пляжной линии и имеет на своей территорию террасу для отдыха, ресторан и спа-центр. Двухместный номер делюкс стоит здесь около 38 000 гривен в сутки. В эту стоимость включен завтрак. Стоит отметить, что свободных номеров в отеле Principe нет до начала сентября.

Эту местность на берегу Тирренского моря очень полюбили отечественные звезды. В 2015 году тут была тайная роспись у певицы Веры Брежневой с композитором Константином Мелдазе, а буквально на днях из Форте-дей-Марми вернулась Елизавета Юрушева, жена губернатора Черкасской области. Лиза тут отдыхала вместе с детьми, но без Александра Скичко.

Как писала "Страна", Александр Шовковский купил бриллианты, рубины, изумруды и жемчуг на 22 миллиона гривен.