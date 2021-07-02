Недолго экс-глава ОП Андрей Богдан ходил в холостяках! Как рассказал "Стране" инсайдер из окружения юриста, его сердце уже занято. Богдан около трех месяцев встречается с моделью и инстадивой Кариной Тищенко.

У девушки в фотоблоге Instagram около 50 тысяч подписчиков, где она известна под ником @vot_nah. Судя по снимкам, Карина привыкла к шикарной жизни: много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье.

Фотографии Карины Тищенко в соцсетях. Фото: Инстаграм

"Она девушка видная, на нее много кто положил глаз. Живет в ЖК "Новопечерские Липки", а это уже показатель статуса", - говорит наш источник и добавляет, что Андрей планирует все больше и больше выводить свою пассию в свет.

Карина Тищенко. Новая пассия Андрея Богдана. Фото: Инстаграм

И это правда, ведь Богдана и Тищенко вместе уже видели на нескольких мероприятиях вместе. В частности, в Анталии (Турция) пара была на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

"Это история как с Настей Сличной была, засветил уже, то не отвертится", - говорит инсайдер.

Напомним, недавно бывший глава Офиса президента побывал на концерте российского рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) в Одессе, который прошел 27 июня.

Также мы писали о том, что в финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", который состоялся 21 мая, кольцо от главного героя проекта Михаила Заливако получила Анна Богдан, бывшая супруга Андрея Богдана.

После развода с бывшей женой Богдан встречался с Анастасией Сличной, которую он публично засветил во Львове.