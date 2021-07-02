Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия усилил меры безопасности. Как подметили фотокорреспонденты "Страны", политик на днях установил на свой внедорожник Toyota Land Cruiser 200 четыре специальные антенны, которые подавляют GPS сигнал.

В народе их называют "ведра" (из-за схожести по форме) или глушилки. Обычно в кортежах они стоят на машинах сопровождения, на которых за охраняемым лицом следуют телохранители.

Но Арахамия не пользуется услугами бодигардов и не имеет персонального шофера. Он сам ездит за рулем джипа за 2 113 000 грн, который, судя по декларации, оформлен на супругу Викторию. Паркует он его на тротуаре прямо под зданием парламента. Так, перед сессионным заседанием ВР мы и рассмотрели, что на крыше теперь стоит система антислежения.

На джипе стоит четыре дополнительные антенны, которые подавляют сигналы GPS, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Самый известный подобный комплекс "Пелена", который используют многие высокопоставленные лица, состоит из 6 "ведерок" или "рожек", стоит порядка $25 000. Он предотвращает работу радиоуправляемых взрывных устройств, блокирует маячки слежения и "жучки".

Смеем предположить, что "слуга народа" усилил меры безопасности, после прошлогоднего прецедента. Напомним, за день до выборов внедорожник Арахамии попал в криминальную хронику и в заявлении киевской прокуратуры значится, что в автомобиле, который принадлежит народному депутату Украины, был обнаружен подозрительный предмет. Сам политик сообщил, что это якобы "жучок". На место выехали взрывотехники и выяснили, что это не бомба. При более детальном осмотре это оказался мобильный GPS-треккер – устройство, предназначенное для отслеживания передвижений машины.

Как ранее сообщала «Страна», соратник президента превышает скорость и говорит по телефону за рулем.