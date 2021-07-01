Ни для кого не секрет, что Виталий Кличко, мэр Киева живет на два дома. Как уже рассказывала «Страна», у него есть двухуровневые апартаменты на последнем этаже в многоквартирном доме на бульваре Богдана Хмельницкого. А также загородная резиденция в селе Лютеж, что на берегу Киевского водохранилища.

Там у столичного градоначальника деревянный особняк в стиле альпийского шале, который окружает густой сосновый лес.

Весь участок площадью 25 соток. Коттедж в 785 квадратов оформлен на его супругу – Наталью Кличко. От дома есть прямой выход к воде. Там персональный пляж с причалом для лодок и вертолетная площадка.

На берегу построили дебаркадер и вертолетную площадку, фото: Владислав Бовструк, "Страна"

Как стало известно "Стране" от источника в окружении братьев Кличко, они сейчас ведут активную стройку на участке.

"Доводят до ума уже почти готовый второй дом для Владимира. Это тоже деревянный сруб в таком же стиле, как и основное строение. Находится прямо за шале старшего брата", - говорит наш собеседник.

Как выглядит загородное поместья Кличко с высоты птичьего полета, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Отметим, что боксер Владимир Кличко сейчас много времени проводит в Украине.

Его с дочкой Каей-Евдокией часто видят в зоопарке «XXI месяцев», что по соседству с имением в Лютеже. А так же споттеры (люди, чье хобби вести наблюдение за самолетами: регистрировать их перемещение и фотографировать - Ред.) неоднократно снимали в украинских аэропортах, как спортсмен по прозвищу "Доктор стальной молот" лично пилотирует вертолет. Судя по всему, именно для Володи на территории резиденции есть площадка для приземления, которую достроили в прошлом году.

Владимир Кличко за сам сидит за штурвалом, фото: spotters.net.ua

Чтобы рассмотреть новый дом на участке Кличко, мы пробуем поднять дрон. Но наш квадрокоптер теряет ориентацию, едва успев набрать высоту. Похоже, что сработали, так называемые, "глушилки", которые подавляют радиосигнал в округе от охраняемого объекта. Такие "зонты" от авиавторжения раскрыты над госдачей, где живет президент Зеленский, над дворцом самого богатого украинца Рината Ахметова и даже над домом певицы Софии Ротару.

По нашим данным, у мэра тоже серьезно усилили меры безопасности. "В последнее время тут строгий пропускной режим. Охрана, будто мы в Пентагоне. Кругом камеры, идешь и слышишь, как они за спиной жужжат, следят за тобой. А со стороны воды установили лазерные датчики движения", - говорит наш источник.

Новый рай

К слову, участки по соседству с Кличко стали активно застраивать. Прямо под боком у Кличко развернулась масштабное строительство коттеджного городка New heaven (англ. - новый рай). На его территории и СПА-центр с бассейном и тренажерами, и марина для яхт и развлекательный клуб для местных жителей, где они могут устраивать вечеринки.

Места общественного пользования для жильцов лакшери городка, скрин youtube.com

Соседом Кличко может стать далеко не каждый. Ведь застройщик уверяет, что дома продают исключительно солидным людям не с одним миллионом баксов в кармане. Кстати, поэтому между домами не предполагаются традиционные высокие заборы, лишь зеленая изгородь.

Судя по ценам, этот коттеджный городок и впрямь для миллионеров. Ведь стоимость исчисляется суммами с шестью нулями. К примеру, голый участок "в раю" стоит 5 млн грн, а коробка дома еще 12 млн грн. Самый же дорогой особняк из эко-сруба потянет на все 38 миллионов. Добавить надо еще 18 миллионов за золотой берег, на котором он стоит. Ведь это первая линия с видом на Киевское море.

Дома будущих соседей Виталия и Владимира Кличко, скрин youtube.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Владимир и Виталий Кличко передвигаются по Киеву на идентичных джипах.