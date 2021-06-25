22 июня российский певец Филипп Киркоров стал персоной нон-грата в нашей стране. Артиста по представлению СБУ включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Ответа от знаменитости ждать долго не пришлось. Киркоров записал видеообращение и разместил его у себя в фотоблоге Instagram. Он заявил, что гордится этим, хотя и считает абсурдным.

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"Внесение в черный список Народного артиста Украины уже звучит абсурдно, но в мире сейчас такого много..."- заявил Киркоров, назвав принявших такое решение чиновников недалекими.

При этом он высказал им благодарность: "Я даже должен сказать таким людям "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее".

Также он высказал мнение, что это решение не против него, а "против России, ненависть к которой захлестывает".

Басков, Бледанс и Крутой высказались о новости с их другом Киркоровым, фото: instagram.com

В комментариях к посту Киркорова последовало реакция многих российских звезд.

"Приветствую тебя, дорогой Филипп в списке опасных. Нас тут много…", - написала актриса

Эвелина Бледанс, которая родом из Одессы, но уже много лет живет в Москве. Напомним, участница «Маски-шоу» и звезда сериалов также попала в черный список Минкульта в конце декабря 2015 года.

"Я давно подозревал что ты угроза", - пошутил певец Николай Басков.

"Опасный ты, Филя", - смеется композитор Игорь Крутой под записью друга и коллеги по шоу-бизнесу.

"О Господи! Нашли врага народа Украины", - недоумевает продюсер и светская львица Яна Рудьковская.

А украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный опубликовал видео, где Киркоров под аккомпанемент Крутого поет с Ани Лорак песню про рушнык и подписал шуточно: "Угроза номер 1 национальной безопасности Украины. Видимо готовит теракт…"

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Тина Кароль засветила гардероб за полмиллиона гривен.