Один из главных идеологов партии "Слуга народа", первый вице-спикер и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук скоро может отметить новоселье в своем шикарном поместье под Киевом.

Журналисты "Страны" побывали в селе Белогородка, что в 30 км от Киева и разыскали новенький особняк заместителя Дмитрия Разумкова. Эта загородная недвижимость проходит по декларации чиновника, как недостроенная усадьба. На местности видим основательный коттедж на два этажа, выполненный в английском стиле: выдержанный и чопорный.

Два этажа, большие окна и мансарда на заднем дворе, фото: Владислав Бовструк, "Страна"

На входных воротах еще свисают провода, в месте, где должен быть звонок. А на заднем дворе долгое время под забором была большая гора строительного мусора, поведали нам соседи. Недавно его убрали, а трава на этом месте еще не выросла. С виду, здание готово почти на 100%. Остались внутренние отделочные работы и можно запускать дизайнеров и мебельщиков, которые облагородят интерьеры.

На участке чиновника красота и порядок, фото: Владислав Бовструк, "Страна"

Видно, что лужайки вокруг дома ухоженные, над ними явно потрудился садовник. Кроме травы, вымощенных тропинок и высоченных сосен на земле Стефанчука ничего нет. Такой себе сдержанный минимализм ландшафтного дизайна.

Владения политика окружено высоченными соснами, фото: Владислав Бовструк, "Страна"

Судя по документам, сам коттедж на 270 кв. метров, а огражденная территория, на которой он стоит 10 соток.

Мы получили выписку из земельного кадастра, где значится, что участок Руслан и его супруга Марина приобрели пять лет назад.

В декларации уточняется, что за землю супруги отдали 275 000 грн. А в строительство дома Стефанчук вложил почти 2,4 млн грн только в 2019 году, когда велись самые масштабные работы. Эти деньги пошли на закупку СИП-панелей для каркаса и прочих необходимых материалов. Такая информация содержится в декларации вице-спикера на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции).

На ресурсах по продаже недвижимости риелторы преимущественно предлагают в Белогородке бюджетные таунхаусы и дуплесы, которые пользуются популярностью. Но встречаются и особняки, не уступающие дому Стефанчука. Подобные по площади и готовности объекты тянут на 11-13 млн грн.

Эксклюзивные кадры особняка Стефанчука с высоты птичьего полета, видео: Владислав Бовструк, "Страна"

При этом интересен еще и тот факт, что ранее политик попал в громкий скандал связанный с недвижимостью. В конце 2019 года стало известно, что он, как иногородний, получал государственную компенсацию на аренду жилплощади, при этом устроившись у своей тещи Татьяны Ситарук в ее киевской квартире площадью около 100 квадратов.

Однако, после обнародования этой информации, летом прошлого года чиновник заявил, что вернул в казну все полученные средства, хотя они ему и полагаются по закону.

Напомним, как ранее сообщала «Страна», замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко начал свое «большое строительство» в особняке за 10 млн грн.