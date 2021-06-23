Украинская певица Тина Кароль отправилась покорять новые горизонты. А именно популяризовать свои песни в Казахстане. Там она провела неделю с промо-туром в поддержку своего нового альбома «Красиво». Артистка ходила на телеканалы и радиостанции. В свободное от работы время была на местном рынке с восточными сладостями и вкуснейшими фруктами. А также посещала живописное горное озеро.

Остановилась Тина Кароль в городе Алматы, в роскошном пятизвёздочном отеле Ritz-Carlton прямо у подножья высокогорного хребта Заилийский Алатау. Представительский люкс в сутки тут стоит около 29 000 грн.

Классические образы из коллекции французского модного дома, фото: facebook.com

Но корреспонденты «Страны» обратили внимание на гардероб звезды. В туре она с головы до ног одевалась в наряды от французского бренда класса люкс Louis Vuitton. Икона стиля украинского шоу-бизнеса изо дня в день меняла образы, но все время это были total look (комплект одежды в одном тоне или от одной марки) от LV.

Стоить отметить, что вся одежда знаменитой блондинки из актуальной коллекции и почти все эти предметы гардероба сейчас можно купить на официальном сайте всемирно известного дома моды.

Тина отправилась на базар за местными деликатесами, фото: facebook.com

Для прогулок по городу Кароль выбрала майку без рукавов в спортивном стиле и леггинсы, подчеркивающие фигуру. Они обошлись ей в 67 500 грн. А дополнила прикид бюджетной поясной сумкой-бананкой за 1300 грн.

Кароль выпускает собственную линию нарядных туфель, сабо и босоножек, фото: facebook.com

На телевидении Тина блистала в костюме-пижаме от Louis Vuitton стоимость 103 500 грн. Пестрая ткань покрыта фирменным узором с монограммой. Под этот наряд певица надела оранжевые босоножки из собственной линии обуви, которую выпускает в коллаборации с украинским брендом Качаровская. Цена такой пары 5200 грн.

Кстати, стоить отметить, что когда-то именно Кароль ввела моду на бельевой стиль в одежде среди украинского бомонда. Она стала выходить на сцену и в свет в шелковых платьях-ночнушках. И вот сейчас щеголяет в люксовой пижамке.

Черный комплект выгодно подчеркивает точенные формы звезды, фото: facebook.com

Для похода на казахские радиостанции народная артистка Украины выбрала сексапильный боди и лосины черного цвета с коричневой окантовкой, на которой отчетливо читается логотип французского бренда.

В Алматы артистка несколько раз кардинально меняла свой стиль. Дважды она появлялась в классических образах: туфли лодочки, облегающие брюки, поверх шелковая блуза или трикотажное поло. И лишь единожды за неделю Тина надела платье на молнии. Естественно, вся эта одежда тоже оказалась премиальной марки LV.

На певице лодочки, брюки и топ от LV, фото: facebook.com

По нашим подсчетам, этот гардероб Тины Кароль стоит около 500 000 грн. Но вполне возможно, что артистка не платила за вещи из своего кармана. Так как многие бренды предоставляют звездам наряды бесплатно, на взаимовыгодных условиях.

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