Самые преданные и близкие болельщицы украинских футболистов вчера с трибун стадиона «Националь», что в Бухаресте поддерживали нашу сборную в решающем матче группового этапа Евро-2020 с командой Австрии.

Вторые половинки пятерых ключевых игроков вчера утром вылетели в Румынию поболеть за мужей. Среди них Юлия, жена голкипера Андрея Пятова, Маргарита, супруга полузащитника Тараса Степаненко, Анна Матвиенко, чей муж Николай является защитником сборной Украины, а также Юлия Кривцова и Кристина Яремчук, чьи мужчины Сергей и Роман занимают игровые позиции в центре поля.

Украинский десант вылетает поддержать сборную, фото: instagram.com

Еще в аэропорту девушки выпили по бокалу игристого за успех на предстоящей игре со сборной Австрии. А также обсудили, что их юным сердцам хочется кутить и куражиться, но сложно даже на два-три дня оставить дома маленьких деток.

В Бухаресте перед матчем горячие красотки успели сделать много красивых селфи. Они все облачились в модные сейчас платья-вышиванки и позировали в центре города на фоне водоема.

Дамы позируют в красивых национальных нарядах, фото: instagram.com

Кстати, чуть позже к девушкам присоединилась телеведущая Влада Седан, супруга Александра Зинченко. Несмотря на солидный срок беременности, девушка на футболе не отдыхала, а работала.

Беременная Влада не скрывает животик, фото: instagram.com

На сам матч «сборная» жен футболистов переоделась в желто-голубые командные футболки, которые ранее наделали много шума из-за карты Украины с Крымом и фразы «Слава Україні!». Головы они украсили украинскими венками из цветов, а Влада Седан даже нарисовала наш флаг на щеке.

«Страна» подобрала самые горячие фотографии любимых женщин футболистов сборной Украины.

Пазик с детьми болеет за украинскую сборную, которою возглавляет ее муж Андрей Шевченко, фото: instagram.com

Кстати, многие футбольные пары многодетные (по примеру Андрея Шевченко). Тренер сборной с Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей. Кристен в прошлом манекенщица, а сейчас вместе с сестрами имеет собственный бренд одежды в Америке. Чтобы поддержать мужа, она разрисовала лицо желто-синими красками и надела новую форму сборной.

Кристен в 42 года отлично выглядит, фото: instagram.com

Семейство голкипера Пятова, фото: instagram.com

Вратарь Андрей Пятов и его жена светская львица по имени Юлия также воспитывают четверых детей. У пары три старшие дочки и в 2019 году родился долгожданный сын. Юля не пропускает ни одного достойного раута и вечеринки. Всегда выглядит на высоте, так что и не скажешь, что она многодетная мама.

Юля демонстрирует фигуру на Мальдивах, фото: instagram.com

Большое семейство успешного футболиста, фото: instagram.com

Звезда нашей команды – полузащитник Андрей Ярмоленко тоже не отстает. Его красавица жена прошлой осенью родила третьего сына. Инна познакомилась с будущим мужем на дискотеке под открытым небом в столичном Гидропарке. Выйдя замуж за футболиста, она стала домохозяйкой.

Инна Ярмоленко любит купальники-бикини, фото: instagram.com

Сидорчуки во время отпуска на море, фото: instagram.com

Также трое детей у Сергея и Анны Сидорчук. Полузащитник и его супруга-блогер воспитывает двух дочек и одного сыночка.

Анна активно ведет свои странички в соцсетях, фото: instagram.com

Футболист Яремчук и его девочки, фото: instagram.com

Форвард Роман Яремчук женат на модели Кристине. Их сыну в августе исполнится два. Молодые родители часто публикуют фото с экзотического отпуска. На снимках супруга футболиста выглядит всегда безупречно.

О Кристине мало что известно, так как она ведет непубличный образ жизни, фото: instagram.com

Будущие родители устроили "пузатую" фотосессию, фото: instagram.com

«Кен и Барби» так называют Александра Зинченко и Владу Седан. Он играет за «Манчестер Сити», она делает прямые включения с футбольных матчей, как журналистка. Пара прошлым летом отгуляла пышную свадьбу в престижном загородном клубе «Маячок», что под Киевом. А сейчас готовятся впервые стать родителями.

Телеведущая Сендан обладает впечатляющими модельными данными, фото: instagram.com

Николай и две его любимые девочки, фото: instagram.com

Еще одна соблазнительная брюнетка из «сборной жен украинских футболистов» - Анна Матвиенко. Они с защитником Николаем Матвиенко воспитывают дочь Марию, которой почти 2 года. Девушка не выставляет личную жизнь на показ. Но по общим семейным фото в профиле мужа видно, что их малышка взяла лучшие гены мамы и папы.

Анна Матвиенко во время отпуска в Арабских Эмиратах, фото: instagram.com

Супруги Степаненко и их трое детишек на каникулах, фото: instagram.com

Маргарита, супруга игрока Тараса Степаненко стала настоящей звездой фотоблога Instagam благодаря своим регулярным соблазнительным фотосессиям в бикини. При этом девушка еще и мама трех сыновей.

У Маргариты пышная грудь и тонкая талия, фото: instagram.com

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