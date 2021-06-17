49-летний народный депутат Николай Тищенко (СН) сегодня в Верховной Раде отметился дважды. Он подрался в сессионном зале с нардепом Ильей Кивой (ОПЗЖ) и шокировал своим внешним видом. Лицо нардепа распухло и выглядело максимально отечным.

Можно было бы подумать, что Тищенко кутил всю ночь, но, как стало известно "Стране", он совсем недавно сделал "тюнинг" лица и ходил к косметологу.

На лице политика заметны явные признаки старения, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Инсайдеры из ближайшего окружения Аллы Барановской, супруги нардепа эксклюзивно рассказали нам, что экс-телеведущий зациклен на своей внешности и не брезгует никакими процедурами: "Коля максимально хочет продлить молодость и боится любых признаков старения. Алла младше его на 23 года и это его стимулирует и подстегивает".

Юной супруге политика в этом году исполнилось 26 лет, фото: instagram.com

Наш собеседник сообщил, что у Тищенко есть даже любимые клиники красоты в Киеве. Он предпочитает салон на Печерске, где ему помогают поддерживать отличную форму. В частности, доктор Мария Сергеевна проводит уход лица на основе косметики Genosys. Более того, по словам информатора, политик регулярно пользуется услугами пластического хирурга.

Николай является постоянным пациентом клиники "АннаКосмо", где его обслуживает лично главврач Павел Денещук.

Такое гладкое лицо у политика бывает после посещения косметолога, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Процедуры, которые предпочитает Тищенко - это ботокс, маникюр, педикюр, всевозможные маски для лица и даже патчи под глаза. Знаете, такие, что актрисы и модели клеят по утрам от мешков и синяков", - говорит инсайдер и добавляет, что раньше нардеп хотел быть секс-символом в светской тусовке. Известно, что Николай, который долгое время работал на телевидении, пользуется услугами визажистов и гримеров.

Мы показали свежие фотографии народного депутата специалистам по красоте. Пластический хирург Сергей Дербак, который работает со звездами и политиками, уверен, что без уколов красоты здесь не обошлось: "Многие публичные мужчины после сорока лет начинают колоть ботокс. Такие инъекции практические не заметны. Это абсолютно безопасно и консервирует молодость. Из опыта моих пациентов-политиков могу сказать, что они постоянно гримируются. У них страдает кожа и практически все они регулярно пользуются услугами дерматокосметолога, который проводит омолаживающие манипуляции.

Поговаривают, что Тищенко даже колет гормоны роста для накаченных мускулов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Заметно, что кроме своего лица народный депутат следит и за физической формой. По рекомендации фитнес-тренеров, два раза в год он устраивает месяц интенсивных тренировок. Занимается каждый день и пьет протеиновый коктейль, а также ест спортпит. Не раз Тищенко посещал курорты минеральных вод, где проходит детокс организма.

Как писала уже "Страна", чистку организма практикует и Петр Порошенко ("Европейская солидарность"). Он ездит в Испанию, где для него разработана индивидуальная программа похудения, которая стоит от €3600 без проживания.