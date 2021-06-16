30 июля на телеэкраны выходит сериал «Последний наемник», с Жан-Клод Ван Даммом.

Эту многосерийку NEТFLIX снимал в Киеве летом и осенью прошлого года. На днях в сети появился официальный трейлер, где уже можно увидеть, какие улицы украинской столицы попали в кадр киношников.

Кадры сериала, в которые попали окрестности Киева, скрин официального трейлера

Интересный факт, что по сценарию место действия - Париж, и наши локации выдают за французскую столицу. Полукомедийный фильм рассказывает о бывшем спецагенте, который вынужден вернуться к своему ремеслу через 25 лет, чтобы спасти своего сына, которого подставила международная террористическая организация. В проморолике показали чуть ли не все знаковые «фишки» популярного героя боевиков прошлого века, включая поперечный шпагат и пьяные танцы.

Также можно рассмотреть знакомые районы Киева. При поиске натуры главным фактором было сходство с Парижем – поэтому съемки происходили в двух пятизвездочных отелях Premier Palace и Fairmont, на улице Константиновской, неподалеку от Шулявки, в ночном клубе Tootsie и других местах города. Специально для киношников магазин "Сильпо" на улице Ярославской был переименован в «Votre Marche» ("Ваш магазин" на французском).

На дорогах Подола (ул. Набережно-Крещатицкая и Электриков) были отсняты настоящие экшен-сцены с погонями, преследованием, каскадерскими трюками и стрельбой.

Как стало известно "Стране", сам Ван Дамм последнее время задействован в промотуре в поддержку нового сериала. Он с коллегами по картине уже презентовал "Последнего наемника" в Майями и Париже. А его украинская возлюбленная Алена Каверина в это время находится в родном Кривом Роге. Последний раз они вместе отдыхали на Новый год на Карибах вместе с мамой Жан-Клода.

Мы ранее писали, что Каверина более 10 лет сопровождает по всему миру женатого актера. Она присутствовала в Киеве во время съемок сериала и делила с Ван Даммом роскошный люкс с видом на Днепр в отеле Fairmont за 15 000 грн в сутки. Позже кинозвезда подарил Алене роскошный Mercedes стоимостью 3 300 000 грн цвета «синяя ночь».

Однако по Кривому Рогу возлюбленная актера передвигается на не менее престижном красном "мерсе" и живет в собственной квартире, которую, по слухам, купил ей Жан-Клод.

Напомним, по сообщениям "Страны", Шовковский купил драгоценные камни на 22 000 000 грн.