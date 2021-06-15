Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нынче живет и трудится в Украине. Он глава Исполнительного комитета реформ и сейчас разъезжает по стране с рабочими поездками. За минувшую неделю он успел побывать в Мариуполе и Львове. А компанию ему составила нардеп Елизавета Ясько.

Как сообщала "Страна", осенью прошлого у Михо и Лизы начался служебный роман. Их романтические отношения активно обсуждались в кулуарах Верховной Рады. По нашим наблюдениям, "слуга народа" Ясько даже жила в загородной резиденции Саакашвили в селе Лесники и выкладывала фото с гостиной и двора.

А Telegram-канал Полиграф.НЕТ дополнил, что грузин якобы увел Елизавету из-под венца у внештатного политтехнолога "СН" и бизнес-тренера Алексея Черного. Мол, у них было все серьезно, молодые люди даже готовились к свадьбе, пока на горизонте не появился Михаил.

Однако, бурные чувства Саакашвили и Ясько быстро остыли. Под Новый год пара взяла паузу в отношениях, рассказывали нам инсайдеры из окружения двух политиков. Но свежие фото говорят об обратном. Елизавета светится от счастья, но старается не попадать в один кадр с Михаилом даже на официальных мероприятиях.

Политики успели коротко отдохнуть на море, фото: facebook.com

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и группа народных депутатов открыли в Мариуполе Офис простых решений. Встречались с батальоном местных морпехов. Также виделись с городскими властями и обсудили туристические перспективы региона. А грузинский оппозиционер лично проверил пляж города, искупавшись в море с Александром Качурой (СН).

Экс-президент Грузии выпускает именное вино, фото: facebook.com

Такая же насыщенная программа у одиозного политика была во Львове. Там он принимал участие во встрече с 50 бизнесменами и посетил фестиваль малых виноделов. Михо вместе с мэром Андреем Садовым устроил фонтан из игристого. И несколько часов угощал гостей мероприятия на стенде вином под личной торговой маркой.

Куртка Саакашвили стоит $3700 или почти 100 000 грн (по курсу НБУ), фото: facebook.com

Мы рассмотрели, что для дегустации на открытом воздухе Михо выбрал куртку из новой коллекции итальянского лакшери бренда Stefano Ricci стоимостью около 100 000 грн. Ведь она пошита вручную из шелка и телячьей кожи с большим логотипом на рукаве.

Политики во время фестиваля вина и уличной еды во Львове, фото: facebook.com

Лиза тоже отметилась на хмельном празднике во Дворце Потоцких. И похоже, на этот раз она просто отдыхала. Ведь в начале июня уже имела обширную программу во время командировки на Западную Украину.

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