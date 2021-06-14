Меньше, чем за неделю певица Светлана Лобода нашла себе нового концертного директора. После того, как ушла из шоу-бизнеса Нателла Крапивина, которая продюсировала Лободу около 11 лет, в тусовке завис вопрос - кто же займет ее место. И ответ не заставил себя долго ждать.

Светлана начала работать с Табризом Шахиди, владельцем event-агентства "Империя Музыки" и концертным директором десятка топовых артистов России. Об этом сам Табриз сообщил в своем фотоблоге Instagram.

Ранее Шахиди уже помогал Лободе в организации концертов и коммерческих предложений. Теперь же они будут трудиться в тесном контакте. Как пишут российские таблоиды, Табриз – один из самых известных промоутеров в РФ. Он занимается мероприятиями Земфиры, Тины Канделаки, Дениса Мацуева, Елены Темниковой, Валерией Кудрявцевой. В прошлом году он стал вести популярный телеграм-канал TabrizSuper, где рассказывал об изнанке российского шоу-бизнеса.

Табриз Шахиди, фото: instagram.com

Сама Лобода решила оповестить общественность о своем решении на следующий день, после Шахиди. Она написала большой пост в социальных сетях и заверила, что в ее жизни больше не будет продюсеров.

"Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять.

Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его. Наше сотрудничество в течение 11 лет - это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда. P.s. Мы давно искали человека на должность концертного директора. С сегодняшнего дня за концерты будут отвечать две компании: частные мероприятия - Табриз Шахиди, сольные концерты/туры - Андрей Алексеев. В моей жизни продюсеров больше не будет", - сообщила Светлана.

Крапивина и Лобода, фото: instagram.com

Напомним, Нателла Крапивина, которая долгое время была продюсером Лободы, выступила с резкой критикой прошедшей премии "МУЗ-ТВ". Больше всего ее возмутил выход Филиппа Киркорова и Давы – она назвала это "паноптикумом" и отметила, что таких на Кавказе раньше "расчленяли на шашлыки". Поп-король не стал молчать и записал видеообращение, где обвинил продюсера и ее подопечную в копировании мировых хитов.

Крапивина отреагировала на этот ролик с новыми резкими выпадами. В начале она заявила, что впервые за 12 лет у нее появилась возможность говорить то, что она думает, и не бояться своими высказываниями навредить своей артистке. Нателла обвинила певца в том, что тот не делает каминг-аут и не привлекает внимания к ЛГБТ в России, а просто спекулирует на теме.

Более того, он сам в одном интервью назвал ЛГБТ-сообщество "голубой стаей".

Также экс-продюсер напомнила артисту, что именно Светлана Лобода сделала ему песню "Цвет настроения синий", благодаря которой к Киркорову вновь проснулся интерес публики.