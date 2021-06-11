Вице-премьер Алексей Резников и его супруга ведущая утреннего шоу на телеканале ICTV Юлия Зорий замечены в Турции. Семейная пара выбрала не пассивный отдых в пятизвездочном отеле по системе "все включено", а более активный вариант досуга. Они вышли в море на катамаране в компании друзей.

Уже несколько дней политик проводит на борту комфортабельного судна с несколькими каютами, камбузом и всеми удобствами. Туристы рассекают под парусом по Эгейскому морю. Видели место, где его воды встречаются с водами Средиземного моря. Были возле Книдоса, древнего города в 80 км от курорта Мармарис, где сохранились развалины античного театра на 8 000 зрителей.

Судя по локациям, указанным в соцсетях Юлии, они зезжали потусить в элитный отель D Maris Bay. Эта гостиница в поселке Хисароню, что в полутора часах езды от аэропорта Даламана.

"Между небом и морем: тихий уголок роскоши", - так позиционирует себя этот отель. В разгар сезона стоимость тура на семью с одним ребенком может доходить до полумиллиона гривен за 8 дней.

Отпуск Резников и Зорий проводят на турецком побережье, фото: instagram.com

Как писала ранее "Страна", в прошлом году тут свой отпуск провел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко с женой Аленой.

В D Maris Bay есть стейк-хаус известнейшего шеф-повара Нусрета Гёкче, которого многие интернет-пользователи знают, как "парень с солью". Этот турок стал звездой Instagram, когда сам лично в своих заведениях подавал гостям заказы. Он ловко разделывал мясо и особым способом его солил на глазах у посетителей. Видео этого процесса стало вирусным и принесло славу Нусрету.

Резников с женой имели возможность лично оценить кухню в популярном ресторане. В завершении трапезы Юлии подали комплемент от шефа - кусок именинного пирога, ведь несколько дней назад девушке исполнилось 35 лет. Но это оказался весьма необычный десерт. А именно традиционная турецкая пахлава на подушке из мороженого, покрытая съедобным золотом.

Кстати, в стейк-хаусе Nurs-Et побывала ранее и дочка нардепа Михаила Добкина - Алла. Правда, она ужинала в дубайском филиале. А сам инста-повар угощал ее сочным ростбифом прямо из-под ножа.

Напомним, что Резников и Зорий расписались прошлым летом на границе с Крымом, после того, как три года скрывали свои отношения.