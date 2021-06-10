На днях Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» пришел в Верховную Раду в очередных кедах. Политика в кулуарах называют настоящим кроссовочным маньяком, за любовь к спортивной обуви. К слову, по наблюдениям наших корреспондентов, нардеп еще ни разу не явился в парламент в классических туфлях, которые предусматривает деловой дресс-код. Зачастую Девид Браун (псевдоним, под которым был известен Арахамия до прихода в политику) миксует сникеры, повседневные брюки, неформальные пиджаки и футболки. Иногда, надевает рубашку или вышиванку.

Как уже писала «Страна», в гардеробе у депутата есть кроссовки одного из самых модных в мире брендов Off-White за $400 и по меньшей мере пять пар Puma из последних коллекций.

На этот раз соратник президента появился в белоснежных кроссовках французского бренда Veja, о чем символизирует оливковая монограмма «V» сбоку.

Сейчас это весьма популярный бренд среди звезд во всем мире. Veja производит кроссовки с 2005 года. Но главное отличие компании – эко-ориентированность. Основатели Себастьян Копп и Франсуа-Гизлен Мориллион используют только натуральный каучук, органический хлопок и переработанные пластиковые бутылки. Они идут на изготовление водонепроницаемой сетки некоторых моделей. Их собирают с бразильских улиц Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Но успех к обувщикам пришел не сразу, а лишь спустя 13 лет и благодаря Меган Маркл, жене британского принца Гарри. Тогда она, еще не будучи королевской особой, дополнила свой спортивный лук кедами Veja во время турне по Австралии.

"Извините, но я не знаю, кто она", – ответил основатель марки Себастьян Копп, когда члены его команды написали, что после фото Маркл поисковые запросы в Google выросли на 113%.

"Иногда мне грустно, что люди интересуются проектом только из-за того, что принцесса носила Veja, – рассказывал он в интервью British Vogue. – Но таково наше общество".

Западные знаменитости уже несколько лет носят кроссовки Veja, фото: facebook.com, instagram.com

С тех пор голливудские папарацци фотографировали в обуви от французского эко-бренда актрис Кэти Холмс, Риз Уизерспун, Хлою Морец. И даже журнал People писал о феномене "звездных" сникеров.

А мы рассмотрели, что Елена Зеленская, первая леди Украины, уже несколько раз появлялась на публике в белых кедах с черным лого от Veja. Однажды, она посещала Лувр во время визита в Париж. Именно для похода в музей она выбрала неформальный наряд: кроссовки, черные укороченные брюки и бежевый тренч. Тогда многие заговорили, что Леди Зе повторяет за Меган Маркл.

Первая леди во время экскурсии в Лувре, фото: instagram.com

Во второй раз мы заметили эту же пару обуви на жене главы государства во время их зимнего отпуска в Карпатах. На фотографиях туристов, которые просили сделать фото с президентской четой, видно повседневный образ Зеленской. Это светлые брюки модного кроя, бежевый плащ-ветровка и базовая кофта контрастного цвета. И те самые кеды.

Супруги Зеленские в Карпатах, фото: instagram.com

Также недавно в кроссовках Veja был замечен футболист Виталий Рева. Экс-голкипер сборной Украины и нескольких ФК в белоснежных кедах появился на открытие мультибрендового бутика одежды в Одессе.

Сейчас, пару сникеров, как у звезды, можно купить прямо на Крещатике в ЦУМе. Стоят кроссовки Veja 3500-4500 грн гривен в зависимости от материалов и коллекции. Также их можно свободно заказать в крупных он-лайн магазинах Европы.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Лобода владеет шикарной виллой под Киевом.