В российском шоу-бизнесе очередной скандал. Не успела полностью остыть история с обвинениями композитора Константина Мелазде в харассменте, как Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы жестко раскритиковала московскую премию "МУЗ-ТВ", назвав мероприятия "цирком уродов".

И уточнила, что лишь ее подопечная Loboda выступила профессионально.

"Краткие итоги премии "МУЗ-ТВ": шоубизнес все больше напоминает цирк уродов. Исключение — несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн - ньюсмейкер от бога. Всем насрать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоубизнеса. Собчак - единственная ведущая, которая тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло. Ксюха, обожаю такое чувство юмора. Олег Бондарчук - гений! Горжусь тем, что живу с тобой в одной время", - написала Крапивина. Также она отметила, что всем остальным до номера Лободы на "МУЗ-ТВ", как "Роскосмосу" до Илона Маска.

Немногим позже Нателла еще и прокомментировала одно из фото Филиппа Киркорова на красной дорожке. Там поп-король позирует с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом, блогером Давидом Манукяном (бывший муж Ольги Бузовой - Ред.). Крапивина, дочь бизнесмена Вагифа Алиева написала, что за такое "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык", видимо, намекая на нетрадиционную ориентацию артистов.

Киркоров и Манукян, фото: instagram.com

Ответ от Киркорова не заставил себя ждать. Филипп Бедросович записал для Крапивиной видеообращение в Instagram, находясь в Дубае (ОАЭ).

"Лунатики, кто, вы все такие и откуда, с*ка, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий... Девочки, где вы учились, я преподавал. В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал этого от команды, которая представляет "прогрессивную" артистку. Ох, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял! Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку. Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и в пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации. Ущемлять гражданские свободы — вот это лютый прошлый век! Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях! Нателла, тебе явно нужен фактчекер, который будет посты сверять с текущим этическим кодексом, а то есть грешки. Исключаю токсичных людей из своего общества. Всегда буду выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам, как до луны. Вы все еще ползаете, как гусеницы. И лишь судьба решит, раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы и в ваших глазах поселилась наконец-таки любовь, ведь любовь – высокое чувство, не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко", - говорит Киркоров.

Кстати, это видео уже в "Инстаграме" набрало около 250 000 лайков.

Также Киркоров опубликовал фото и видео номера Светланы Лободы, сравнив ее с Бейонсе и обвинив команду артистки в плагиате.

Киркоров сравнил Лободу с Бейонсе, фото: instagram.com

Нателла Крапивина не прокомментировали обвинения. Однако через час в cоциальных сетях продюсера появилось сообщение о прекращении работы с Лободой.

"Все бесконечное конец свой обретает... С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - написала она.

Публичной реакции от Лободы не последовало, но ее цитирует "Московский комсомолец": "Как говорят, мнение редакции может не совпадать с мнением автора, так и у нас – зачастую мое мнение абсолютно не совпадает с мнением Нателлы. Мне ужасно неприятно и неудобно за ее последние комментарии, и я приношу извинения у всех, кого она задела или обидела".

Крапивина и Лобода, фото: instagram.com

Нателла и Светлана сотрудничали больше десяти лет. Именно с появлением Крапивиной карьера артистки пошла в гору. Женщины не просто работали вместе, но и близко дружили. При этом случались у них и ссоры.

Так, в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак продюсер признавалась, что в 2020 году они со Светой уже были в шаге от расторжения договора.

"Большую часть нашей жизни, до 2017 года, мои слова были определяющими во многом — я задавала тон. А потом она перестала слушать. Сейчас у нас идеальные отношения. Мы встретились с ней в ресторане... Собственно, после этого ужина мы должны были мило разойтись в разные стороны. Но Света, нужно отдать ей должное, действительно меня очень любит, несмотря на то, что очень часто провоцирует. Она не хочет меня отпускать, поэтому сделала все, чтобы после того ужина наши отношения снова начали развиваться. Мы могли разойтись, но Света оказалась мудрее меня. Она сохранила эти отношения. Это ее заслуга", — делилась Крапивина.