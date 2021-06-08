Александр Шовковский, прославленный голкипер ФК «Динамо» и Сборной Украины, а сейчас депутат Киевсовета от партии «Удар». Поэтому, он обязан обнародовать свою декларацию.

Корреспонденты "Страны" нашли интересное имущество, которое декларирует СаШо (так прозвали футболиста болельщики).

Оказалось, что в закромах у Шовковского множество ювелирных украшений. Есть от таких известных брендов, как Chopard. Например, бусы, цепочки и сережки с подвесками в виде сердца, браслет - все из одной серии LOVE. Также в документе отображен перламутровый футляр для благовоний, инкрустированный бриллиантом и еще много изделий на заказ от неизвестных мастеров.

Отдельно указан ряд массивных драгоценных камней в несколько карат каждый. Все эти дорогостоящие ансамбли принадлежат Марине Кутеповой, гражданской жене спортсмена и политика.

Кстати, на Новый год Александр сделал избраннице предложение руки и сердца, после пяти лет отношений.

Но самое интересное, что стоит отметить, это покупка на 22 млн гривен. В такую сумму Шовковскому прошлым летом обошлись 16 бриллиантов, 4 рубина, 3 изумруда, 5 сапфиров, нитка из 108 черных жемчужин и 96 белых, а также еще ряд чуть менее ценных камней.

Отметим, что у спортсмена и его невесты есть общий ювелирный бизнес. Бренд SaSho делает украшения на заказ под каждого клиента, поэтому они не имеют одного стиля. Общее дело начиналось с перстня, который Александр готовил на день рождения Марины. Позже знакомые стали просить повторить и для них такое кольцо из золотого "кружева".

Теперь у них работает несколько ювелиров, сам СаШо выступает вдохновителем и автором мужской линии украшений, а Кутепова его муза, разработчик женской линии, а также модель для демонстрации драгоценностей.

Ювелирный бренд экс-динамовца называется его спортивным прозвищем, фото: instagram.com

Помимо этого, мы узнали из декларации, что избранница депутата Киевсовета настоящая оружейная баронесса.

В официальном документе отмечается, что ее официальное место работы, где она получила 33 000 грн зарплаты за прошлый год – магазин оружия «Арсенал». Еще она совладелица ООО «Тактика» и соосновательница спортивно-стрелкового клуба «Тактика плюс». Это 50-метровый тир и магазин огнестрельного оружия на Дарнице, что на левом берегу Киева. Кроме пистолетов и винтовок, там можно купить патроны, оптику, ножи, экипировку.

Самый дорогой карабин из ассортимента стоит около 100 000 грн, а абонемент на стрельбище обойдется в 3000 грн.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что кортеж мэр Киева Кличко гоняет по полосе для общественного транспорта.