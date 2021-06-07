4 июля в семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл произошло пополнение. Герцог и герцогиня Сассекские во второй раз стали родителями, сообщает CNN со ссылкой на королевский дворец: "С большой радостью принц Гарри и Меган приветствуют (появление - Ред.) в этом мире своей дочери Лилибет "Лили" Дианы Маунтбаттен-Виндзор".

Маленькая Лили весом около 3,5 килограммов родилась в 11:40 утра в больнице Санта-Барбары (штат Калифорния, США). Ее мама чувствует себя хорошо и уже с малышкой дома.

"Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, которая имела семейное прозвище Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", - добавляется в сообщении.

В Archewell также опубликовали заявление герцога Сассекского и Меган Маркл о рождении дочери: "Мы были благословлены появлением нашей дочери Лили. Она для нас - больше, чем мы могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы чувствовали от людей по всему миру. Спасибо за вашу доброту и поддержку в этот очень особенный период для нашей семьи".

Королева Елизавета II с Меган Маркл и принцем Гарри, фото: Flikr

С пополнением поздравила уже своего внука королева Великобритании Елизавета II, которая стала прабабушкой уже в 11 раз. К теплым словам присоединились наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, а также брат Гарри герцог Кембриджский Уильям и его жена Кейт Миддлтон.

Герцога и герцогиню Сассекских также поздравили британский премьер Борис Джонсон, лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, а также актеры, политики, общественные деятели со всего мира.

Принц Гарри и Меган Маркл, фото: facebook.com

В это же время королевский дом Британии сделал очередной шаг против принца Гарри и его жены Меган Маркл. Эта супружеская пара, в перечне членов королевской семьи, потеряла свои позиции и официально была перемещена вниз по списку. Герцог и герцогиня Сассекские теперь перечислены ниже сыновей Елизаветы II и принца Филиппа. В Букингемском дворце эти перемены комментировать отказались.

Отношения принца Гарри и его жены Меган Маркл с королевской семьей в последнее время ухудшились. Год назад супруги объявили об отказе от исполнения официальных королевских обязанностей, также они лишились права на титул "Их королевские высочества". Гарри с супругой переехали в США, решив обеспечить себе финансовую независимость и отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Сейчас они живут в Санта-Барбаре и воспитывают 2-летнего сына Арчи.

Как писала уже "Страна", Меган Маркл написала детскую книгу об отношениях между отцом и сыном. Произведение под названием "Скамейка" (The Bench) выйдет завтра, 8 июня 2021 года.