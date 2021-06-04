В Верховной Раде снова парад дорогих аксессуаров. На сей раз в объективы фотокорреспондентов "Страны" попали сумки двух представительниц "Слуги народа".

Депутат Элла Репина пришла на заседание парламента с сумочкой от французского бренда класса люкс. Ее клатч Dior, выполнен из кожи теленка. Его украшает ручка в виде цепочки. Это одна из самых модных моделей сезона и представлена в нескольких цветах.

Это одна из самых популярных сумочек сезона весна-лето 2021, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Стоит такая сумочка 91 500 гривен и продается на официальном сайте производителя. Более того, небольшие украинские бренды вовсю копируют популярный дизайн легендарного дома моды. Как сообщала уже ранее "Страна", у нардепа Ларисы Билозир ("Довіра") как раз таки реплика "Диор" от местных мастеров.

Также с новым аксессуаром пришла на работу депутат Ольга Савченко (СН). Это культовая сумочка от еще одной люксовой французской марки - Louis Vuitton.

У Ольги в гардеробе много лакшери сумок, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Модель, как у Савченко, из прошлых коллекций, но актуальна по сей день. Сумка выполнена из зернистой кожи и украшена серебристой фурнитурой. В комплекте идет пыльник (шелковый мешок для хранения) и сертификат оригинала. Цена аксессуара около 140 000 гривен. За такую сумму можно купить приличную иномарку на еврономерах.

Кстати, это не самая догорая сумка из гардероба "слуги народа" Савченко. Как-то она появилась в сессионном зале с клатчем Dior за 202 000 гривен.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Юлия Тимошенко пришла в Раду с новой прической и очках Cartier за 33 500 гривен.