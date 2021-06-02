Кортеж мэра на бульваре Тараса Шевченко, фото:
Кортеж мэра на бульваре Тараса Шевченко, фото: "Страна"

Кортеж мэра Виталия Кличко не перестает нарушать правила дорожного движения. Фотокорреспонденты "Страны" неоднократно становились свидетелями того, как автомобили Кличко брезгуют ПДД на улицах столицы и заметили, что в автоколонне появился третий автомобиль.

Мы фиксировали на видео, как кортеж мэра гоняет по городу с превышением скорости, провоцирует аварийные ситуации, часто передвигается и паркуется  на полосе для общественного транспорта и проскакивает светофор за секунду до красного. Однако неоднократные публикации в СМИ про поведение на дороге автоколонны градоначальника Киева - никак не влияет на манеру из езды.

Кортеж мэра на полосе для общественного транспорта, фото: "Страна"

В распоряжении "Страны" оказалось видео с очередной порцией нарушений правил кортежем мэра. На кадрах видно, как в разгар рабочего дня, два внедорожника Toyota Sequoia двигались по полосе общественного транспорта по бульвару Тараса Шевченко, в районе станции метро "Университет". К слову, неподалеку находится любимый спортзал Виталия Владимировича, куда во время карантина ходили его подчиненные.

Передвигалась колонна по автобусной полосе из-за сильной пробки, которая в час пик на этом участке не редкость.

Автомобиль, который ехал вторым периодически выезжал на полосу движения для автомобилистов и таким образом давал возможность маневрировать из полосы в полосу первой "Тойоте".

Покинул полосу для троллейбусов и велосипедистов кортеж только тогда, когда на пути появилось препятствие в виде эвакуатора.

Интересно, что именно на этом участке бульвара Шевченко очень часто стоят полицейские и штрафуют за проезд по полосе для транспорта. Сейчас взыскание за нарушение требований дорожных знаков и разметки составляет 340 гривен. 

Кстати, сам Виталий Кличко водит редко, обычно за рулем водитель-телохранитель. А следом на идентичной машине сопровождает охрана.

Как писала уже "Страна", супруга мэра Наталья, сама будучи за рулем Land Rover Discovery, также ранее попалась на Петровке, нарушая этот пункт ПДД.

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