Народный депутат Елена Криворучкина стала известна на всю страну как "зеленая кнопочка", после любовной переписки прямо в зале парламента, которую сняли наши фотокорреспонденты.

Сегодня криворожанка из фракции "Слуга народа" снова удивила, придя в Верховную Раду футболке с неоднозначным принтом. Елена не побоялась на свои пышные формы надеть модель в белом цвете, да еще и обтягивающего фасона. На груди у нее красовался рисунок. То ли женское нижнее: бюстгальтер или майка. То ли одноразовый целлофановый пакет. И слоган: "Краще без!". В кулуарах улыбались такой выходке коллеги по ВР, увидев эротический контекст.

Но на самом деле на груди "зеленой кнопочки" призыв экологического характера. Судя по всему так она выступает за сокращение использования неразлагаемых кульков и призывала поддержать законопроект №2051-1 об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. "За" проголосовали 297 нардепов. Поэтому теперь предусмотрен штраф в размере 8500 грн за распространение тонких одноразовых пакетов на территории страны.

Елена в повседневной жизни носит яркие наряды, а в ВР надевает деловые костюмы и элитные украшения, фото: facebook.com

Кстати, ранее в Верховной раде Криворучкина засветила массивные швейцарские часы Hublot, где циферблат усеян бриллиантами, а ремешок из кожи питона. Как мы сообщали их цена около 770 000 грн.

Напомним, как сообщала "Страна" Елену Зеленскую сопровождают два охранника-разведчика и 4 бодигарда.