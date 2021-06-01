Светская жизнь после локдауна возрождается. В украинской столице уже состоялось несколько масштабных публичных мероприятий. Естественно с соблюдением карантинных ограничений. В новых реалиях церемонии, концерты и фестивали переносят на площадки под открытым небом.

В субботу 29 мая стартовал 50-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость". А по красной дорожке позировали сливки общества. Чиновники и артисты в нарядных костюмах и роскошных драгоценностях блистали в свете вспышек фотокамер.

Певица Камалия с мужем бизнесменом Мохаммадом Захуром, фото: molodist.com

На торжественную церемонию открытия в кинотеатре на свежем воздухе возле арки Дружбы народов пришел замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко с женой Аленой. Она, кстати, причастна к кино. Девушка основала и руководит Ukrainian Film School.

Кирилл и Алена Тимошенко, фото: instagram.com

Министр культуры Александр Ткаченко также был с супругой Анной, которая ранее работала на телеканале «1+1», а в начале года перешла на «Kyiv.Live».

Александр и Анна Ткаченко, фото: instagram.com

Вице-премьера Алексея Резникова сопровождала ведущая утреннего шоу на ICTV Юлия Зорий. В июле прошлого года они расписались на границе с Крымом после трех лет отношений.

Спутницы министров в своих соцсетях отмечали, что это их первая красная дорожка с начала карантина, чему они безмерно рады и дефилируют на публике словно в первый раз. Мол, давно забытое приятное чувство.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Резников с красавицей женой, фото: molodist.com

В зрительском зале мы заметили экс-президента Украины Виктора Ющенко с младшей дочкой Кристиной-Катрин.

Третий президент Украины среди гостей фестиваля, фото: molodist.com

Отметим, что это юбилейная церемония, которую вели актер Тарас Цимбалюк и телеведущая Людмила Барбир. В начале вечера они напомнили историю «Молодости», которая началась в 1970 году как конкурс студенческих работ.

Кинорежиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов со спутницей, , фото: molodist.com, ukrinform.ru

Открылся фестиваль по случаю 80-летия со дня рождения легендарного украинского режиссера Ивана Миколайчука фильмом «Вавилон ХХ», который в свое время получил Гран-при «Молодости».

Праздник кино продлится до 6 июня. Гостям покажут около 200 лент, и они смогут присудить Приз зрительских симпатий в категории «короткометражные фильмы».

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Юлия Тимошенко повторила образ Аллы Пугачевой.