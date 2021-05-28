За последнюю неделю экс-нардеп Михаил Поплавский просто заполонил телеэфиры. Он провел свой фестиваль "Украинская песня года" и получил премию "Человек года" в номинации "деятель искусств". Интересно, что 71-летнего Поплавского до сих пор называют "юным орлом" и "поющим ректором". При этом он с 2021 года уже не ректор, а президент Киевского национального университета культуры и искусств.

Впервые народным депутатом Михаил Михайлович стал в 2002 году. Его назначили заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. Он был членом депутатских фракций "Единая Украина" и "Трудовая Украина". А во время досрочных парламентских выборов в 2019 году МихМих (прозвище, которое дали Поплавскому студенты - Ред.) возглавил список "Аграрной партии", которая не прошла в новый созыв.

Юный орел построил просторное имение под Киевом, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Когда Поплавский еще восседал в парламенте, Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу его электронной декларации. В НАБУ говорили, что Поплавский не задекларировал дом площадью 1067 квадратных метров. А это статья 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

В 2018 году указывал, что проживает в скромной 76-метровой квартире на Позняках в Киеве. Также он задекларировал несколько земельных участков, общей площадью почти 4 гектара и торговые марки: "Кропива", "Поплавок", "Я українець", "Імперія Михайла Поплавського", "Пан Чебурек".

Но Поплавский исправился и в свежей декларации за прошлый год указал, что особняк 1067 квадратов, а также 30 соток земли он арендует у гражданина Анатолия Капелюшного. В фотоблоге Instagram можно увидеть множество снимков Поплавского из роскошного загородного особняка. Журналисты "Страны" разыскали имение экс-ректора и рассмотрели его с высоты птичьего полета.

По нашим наблюдениям, Михаил Поплавский живет там уже более 12 лет и все время расширяет владения.

Эту недвижимость ресторатор арендует, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Резиденция из нескольких домов находится в микрорайоне Бортничи, который является частью Дарницкого района около 30 лет. Локация вдали от городской суеты, крупных супермаркетов и торгово-развлекательных центров, поэтому здесь тихо и зелено. Бортничи окружены сосновым лесом, а в их центре находится озеро Заплавное - один из самых чистых водоемов Киева. Этот микрорайон сохранил облик небольшого уютного пригорода с частным сектором, проселочными дорогами и зелеными изгородями. Но есть и ложка дегтя во всей этой истории - в трех километрах от дома Поплавского функционирует Бортническая станция аэрации воды и местные жители часто жалуются на вонь.

Мих Мих выкладывает в соцсети фото из своей резиденции, фото: instagram.com

Особняк экс-ректора стоит на берегу озера. Пляжи Заплавного — популярное место отдыха и рыбалки. На озере есть волейбольная площадка, летом работают водные аттракционы. Бывший депутат и бизнесмен живет в доме с сауной и частным озером, которое впадает как раз в Заплавное. Чтобы лучше рассмотреть имение Поплавского, корреспонденты "Страны" подняли квадрокоптер.

Первое, на что мы обратили внимание, это большой искусственный водоём и небольшой декоративный мостик. Подход к озеру закрыт высоким забором, который прячет особняк от взора отдыхающих со стороны городского пляжа. Также на берегу есть небольшой причал.

На трех земельных участках находиться несколько строений. В большом доме есть два гаража, большой крытый бассейн, сауна, тренажерный зал. Также стоит большой аквариум, имеется кухня, гостинца, несколько спален. На втором этаже установлен бильярдный стол, большая гардеробная и кабинет. В доме - большие панорамные окна, а в крышу бассейна вмонтировано 16 мансардных окон.

Также на территории находится большое двухэтажное подсобное помещение для персонала и охраны и еще гаражи. Интересно, что на берегу водоема стоит небольшой ресторан с мангалом, грилем и барбекю, где экс-нардеп часто записывает свои кулинарные блоги, которые публикует в социальных сетях.

Как писала уже "Страна" в кортеже Кличко три джипа-клона.