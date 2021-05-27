Если ежемесячные смены образа Юлии Тимошенко уже не в новинку, то ее фото из повседневной жизни, да еще и без мейкапа – большая редкость. На сей раз лидер "Батькивщины" опубликовала снимок после утренний пробежки. Юлия Тимошенко позирует в спортивной форме среди цветов в своем саду.

С ног до головы политик облачена в черное. Волосы спрятаны под банданой, на бедрах завязана толстовка. Эластичная спортивная форма закрывает руки до запястий, а ноги по щиколотки.

Но самое примечательное на фотографии, это лицо Юлии Владимировны, которой в прошлом году исполнилось 60 лет. Без пудры, туши и помады. Видно, что выделены лишь брови. Скорее всего это благодаря перманентному макияжу.

"Спорт и красота природы – это то, что вдохновляет и заряжает!", - написала в посте на Facebook Тимощенко.

Напомним, ранее депутат, рассказывала, что вот уже 30 лет каждое утро преодолевает дистанцию в 10 км и даже показательно делала это на камеру. Иногда компанию ей составляет персональный тренер, иногда домашние любимцы - лабрадоры по кличке Босс и Баффи.

Отметим, что подобные фото а-ля натурель среди зрелых публичных женщин сейчас настоящий тренд. Так Алла Пугачева (72 года) регулярно в последнее время показывает себя в соцсетях абсолютно без макияжа и в домашней обстановке.

Несколькими днями ране нардеп выставила снимок, где она в вышиванке и при полном параде, фото: facebook.com

Кстати, недавно политтехнолог Руслан Бортник рассказывал «Стране», что своими образами Леди Ю , несет посыл, что она бодра, молода и готова бороться за свои политические амбиции. Фото в спортивном луке еще одно тому подтверждение.

Помимо самой Тимошенко, на снимке можно рассмотреть сад возле ее дома. Газоны на просторных лужайках подстрижены под линейку, а вокруг особняка зацвели пышные кусты пионов.

Резиденция Юлии Владимировны под Киевом, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Ранее наши корреспонденты запускали дрон, чтобы с высоты птичьего полета рассмотреть поместье депутата в Козине, которое находится за дамбой в элитном закрытом поселке «Срібна хвиля». Она уже много лет арендует землю с выходом к воде и двухэтажный коттедж у своих же родственников. Участок ухоженный и густо засаженный деревьями. Есть световой фонтан, детская площадка для внуков и персональный пляж с причалом.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что первую леди Зеленскую сопровождают 2 «разведчика» и 4 бодигарда.