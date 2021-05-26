25 мая, супруга Владимира Зеленского – Елена впервые вышла в прямой эфир на украинском телевидении и презентовала свою реформу школьного питания. Первая леди прибыла на съемки утреннего шоу «Сніданок з 1+1», которые проходили на Подоле еще и 8:00 не было.

Корреспонденты "Страны" встретили кортеж Зеленской возле на улице Кирилловской. Автоколонна состояла из трех автомобилей. Машина самой Елены - это бронированный Mercedes S класса, о котором мы уже сообщали ранее. А также внедорожник Toyota Prado, который выполняет функцию прикрытия. На третьем джипе Mercedes были две спутницы Леди Зе. Возможно, это стилист и пресс-атташе.

Бойцы УГО, которые проверяют локацию перед визитом первой леди, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

По нашим наблюдениям, незадолго до появления Елены Зеленской, к зданию подтянулись сотрудники Управления госохраны. Так называемые «разведчики». Двое крепких парней и одна девушка осмотрели территорию и потом контролировали периметр. Саму же Елену сопровождали четверо телохранителей близкого круга.

Леди Зе и известный повар готовят во время утреннего шоу, фото: instagram.com

За 25 минут прямого эфира жена Зеленского вместе с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко приготовили несколько блюд. И рассказали про то, что в новом школьном меню будет 160 позиций. По словам Елены, изменения введут с 1 сентября. Кабинет министров утвердил новые нормы и правила организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления.

Машины Зеленской корректно передвигаются по Киеву, не считая мелкий нарушений ПДД, видео: Владислав Бовтрук, " Страна"

По окончанию блока с первой леди, она поспешно покинула студию. Кортеж Зеленской поехал в направлении Офиса Президента.

На пути к ОП, машины леди Зе несколько раз незначительно нарушили правила дорожного движения, поворачивая не из своего ряда. Автомобиль прикрытия переодически выезжал на соседнюю полосу движения, чтоб не дать возможность обогнать кортеж.

Уже в "правительственном квартале" корреспонденты "Страны" обратили внимание на регулировщиков движения, которые делали так званый "зелёный коридор". Они традиционно обеспечивают свободные дороги в центре Киева для первых лиц государства. Как мы уже писали, такое практикуют при передвижении кортежей президента и премьер-министра.

Как только иномарки первой леди проехал мимо первого регулировщика, он остановил всех автомобилистов, которые следовали за кортежем, таким образом отрезав весь поток. Спустя несколько минут после проезда колоны светофоры заработали, а полицейские покинули перекрёстки.

Напомним, по сообщению "Страны", у Кличко три джипа-клона.