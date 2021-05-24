Пока вся страна смотрела на главу государства Владимира Зеленского, который в четверг давал ежегодную пресс-конференции на авиазаводе "Антонов", мы обратили внимание на его ближайших соратников, которые зачастую остаются в тени, а некоторые из них вообще не частые гости на публичных мероприятиях.

Корреспондент "Страны" сфотографировал первого помощника президента Сергея Шифера, главу Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко, которые стояли немного в стороне от Зеленского и слушали его речь.

Шефир крайне редко появляется на публике, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В глаза бросились блестящие часы на запястье Сергея Шефира, давнего товарища Зеленского. В выборе статусного аксессуара он остановился на швейцарской классике. А именно на модели Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 из стали и белого золота. Отличительная деталь этих часов – ярко-синий циферблат, рифленый базель, и люминесцентное покрытие на стрелках, которое обеспечивает подсветку в темноте.

Стоят такие Rolex без малого $12 000 или около 330 000 грн (по курсу НБУ на 24.05.2021). За такие деньги можно, к примеру, приобрести Renault Logan. Цена такого французского седана у официального дилера в Киеве стартует от 301 000 грн.

Кстати, ранее "Страна" сообщала, что у Михаила Саакашвили в декларации есть часы этого же швейцарского бренда за 308 000 грн.

Необычный выбор Ермака, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Массивные стальные часы выбрал и Андрей Ермак, руководитель ОП. Он хоть человек и не бедный (по декларации имеет квартиру в центре Киева, Mercedes почти за 3 000 000 грн, а также $153 000 и €50 000 наличкой), но выбрал весьма бюджетный аксессуар. Это легендарная фирма Casio и модель с множеством наворотов. Тут есть и встроенные солнечные батареи, светодиодная подсветка, неоновый дисплей и возможность подключения к смартфону.

Такая модель G-shock только в пластиковом корпусе и с каучуковым ремешком выпускается во многих расцветках и пользуется спросом среди тинейджеров.

У Тимошенко два телефона, планшет и смарт-часы от Apple вместе стоят более 100 000 грн, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Заместитель Ермака – Кирилл Тимошенко, который курирует программу «Большое строительство» выбрал "умные часы" от Apple. Это сейчас достаточно расхожий гаджет. Цена колеблется от 10 000 до 15 000 грн на модели их более новой серии. iWatch считают пройдённые за день шаги, потраченные калории, отслеживает циклы сна, принимает звонки и сообщения и помогает найти телефон, если он потерялся.

Помимо этого, в руках у Тимошенко мы увидели техники Apple по меньшей мере на 100 000 грн. Речь идет о двух новейших iPhone 12 Pro (на сегодня обойдется в 38 000-51 0000 грн в разных комплектациях) и планшете iPad (стоимость в Украине 25 000 – 55 000 в зависимости от производительности и диагонали экрана).

Напомним, ранее "Страна" писала, что замглавы ОП подарил жене на Новый год особняк и затеял там свою "большую стройку".