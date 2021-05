После двухлетнего перерыва возобновляет свою работу главный музыкальный конкурс "Евровидение". В прошлом году песенное состязание пришлось отменить из-за всемирного локдауна, связанного с пандемией коронавируса.

Но уже в субботу, 22 мая, в голландском Роттердаме состоится финал юбилейного 65-го конкурса. Само мероприятие проходит под слоганом "Open Up!" ("Откройся!" - англ.).

Напомним, что шесть стран становятся финалистами "Евровидения" автоматически: пять стран - основательниц конкурса (Испания, Франция, Германия, Великобритания, Италия) и страна-победитель прошлого года (Нидерланды).

Еще 20 участников определяются двумя полуфиналами. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 18 мая, прошли Азербайджан, Бельгия, Швеция, Кипр, Мальта, Израиль, Норвегия, Литва, Россия и Украина.

Во втором полуфинале, 20 мая, путевку в финал получили: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

"Страна" собрала всех, кто будет участвовать в гранд-финале конкурса песни и посмотрела, кому букмекеры пророчат место в топ-5.

Такой прогноз дают ведущие букмекеры и публикует официальный сайт конкурса, фото: euroinvision.com

Украина. Go_A

Участники от нашей страны драматично ворвались в гранд-финал по результатам голосования телезрителей. Группа получила одну из 10 путевок в следующий раунд. Но ведущие назвали Украину самой последней, чем пощекотали нервы всем поклонникам коллектива.

Группа Go_A, фото: euroinvision.com

Квартет Go_A был темной лошадкой на Нацотборе, так как до этого о нем мало кто знал.

Музыканты объединили электронную музыку, фольклорный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и гитару. Группа существует с 2012 года, ее состав менялся 14 раз. Нынешний состав группы: Екатерина Павленко - вокал, Тарас Шевченко - клавишные, Иван Григоряк - гитара, Игорь Диденчук - дудочка.

Все, кроме Игоря Диденчука раньше играли тяжелый рок, а Тарас Шевченко был еще и в рэп-группе. Вокалистка Екатерина Павленко также работает руководителем хора ветеранов. Она использует аутентичную технику вокала, то есть такую, которая использовалась непосредственно народными исполнителями в селах. Екатерина рассказывала, что украинские песни уникальны техникой добывания звуков, которой больше нет нигде в мире. И что она рада популяризировать украинскую песню.

В Национальном отборе ребята исполнили композицию "Соловей" на грани фолка и танцевальной музыки. Однако по правилам "Евровидения" в конкурсе может участвовать песня, написанная не более года назад, поэтому в Нидерландах артисты исполняют композицию "Шумы".

Международные букмекеры прогнозируют, что украинцы могут занять четвертое место.

Россия. Manizha

Наших соседей представит певица Manizha, которая в повседневной жизни Манижа Далеровна Сангин. Уроженка Таджикистана. Когда ей было три года семья переехала в Россию, спасаясь от гражданской войны на родине. В июле ей исполняется 30 лет. Она долгое время пела в разных группах и участвовала в талант-шоу. Но в 2016 начала сольную карьеру. А ровно за год до участие в местном отборе написала песню "Русская женщина". Впервые за многие годы участия России на Евровидении, конкурсная песня будет исполнена на русском языке, с несколькими фразами на английском.

Певица Манижа, фото: euroinvision.com

Помимо смешивания разных языков (в том числе ее родного таджикского) в своих песнях, Манижа пропагандирует любовь к себе и бодипозитиву, говорит о правах женщин и детей, а также национальной, культурной и сексуальной идентичности. Она также является послом доброй воли ООН.

Букмекерские конторы не обещают этой участнице позицию в первой десятке.

Азербайджан. Самира Эфенди

Самира Эфенди поет с детских лет, а широкая известность пришла к ней благодаря участию в различных песенных конкурсах и шоу талантов, таких как «The Voice of Azerbaijan» (в 2016 году), где она заняла третье место.

Певица Самира Эфенди, фото: euroinvision.com

После Самира стала участницей джазового коллектива "Baku Project", где играли именитые музыканты.

В Азербайджане любой желающий мог предложить трек для Самиры,. с которым она выступит в Роттердаме. На локальный конкурс пришло 229 демо-записей от местных и зарубежных авторов, из которых и была выбрана конкурсная композиция под названием «Mata Hari» от группы голландских музыкантов.

Бельгия. Hooverphonic

Бельгию в этом году будет представлять трио рок-музыкантов под названием Хуверфоник (Hooverphonic), что дословно переводится с английского языка как «Пылесософония».

Группа имеет в своем творческом активе три альбома, поднимавшиеся на вершины местных чартов. Они много гастролировали в США, ездили в тур с популярной группой "Massive Attack" и пели у них на разогреве.

Группа Хуверфоник, фото: euroinvision.com

Музыканты рассказали, что согласились на участие только потому, что, наконец, нашли ту самую песню с которой готовы штурмовать главный музыкальный конкурс Европы. Они надеются, что выиграть им поможет популярность среди европейской публики.

Трио представит в финале композицию "The Wrong Place".

Кипр. Элена Цагрину

Эта молодая певица настоящая звезда греческой поп-сцены. Ее считают одной из самых гламурных артисток на родине.

Первую известность Элена Цагрину получила в возрасте 14-ти лет благодаря участию в шоу талантов "Greece Got Talent", где она дошла до полуфинала. После чего пела в музыкальной группе и прославилась на телевидении, где сейчас ведет свою программу.

Певица Элена Цагрину, фото: euroinvision.com

В Роттердаме артистка исполнит песню «El Diablo» написанную всемирно известными авторами. В композиции идет речь о любви к плохому парню. "Это очень динамичная песня, очень близкая к моему музыкальному стилю, это песня с хитовыми вставками, элементами и контрастами, идеально подходящая для впечатляющего выступления. Это супер поп!", – рассказала Эленa.

Швеция. Tusse

Тусин Майкл Чиза (Tousin Michael Chiza), более известный под сценическим псевдонимом Tusse родом из Конго. Его семья беженцев перебралась в Европу, когда парню было 13 лет. Как и у многих молодых музыкантов, его карьера началась с участия в шоу талантов на ТВ.

Как-то в интервью иностранным СМИ артист рассказал о своей мечтe стать первым сольным темнокожим артистом, победившим на Евровидении.

Певец Туссе, фото: euroinvision.com

Музыкант, которому пришлось столкнуться с расизмом говорит, что его конкурсная песня "Voices" предназначена не для "хейтеров", а для "тех, кто верит в человечество".

Мальта. Дестини Чукуньере

Совсем юная, но чрезвычайно талантливая участница от Мальты Дестини Чукуньере, которой только исполнилось 18 лет. В этом году европейские букмекеры выводят ее в тройку своего рейтинга.

Летом 2019 года певица успешно прошла прослушивание на участие во 2 сезоне шоу “X Factor Malta”. Ей удавалось удерживать лидерство на протяжении всего проекта, что обеспечило ей уверенную победу в финале. На правах победительницы проекта, Дестини получила возможность представить Мальту на конкурсе Евровидение.

Певица Дестини Чукуньере, фото: euroinvision.com

Дестини решила, что выйдет на сцену непременно с песней, которая взорвет танцполы. Так на свет появилась заводная танцевальная композиция “Je Me Casse”.

Израиль. Эден Алене

Эден Алене - в прошлом балерина, а сейчас начинающая певица. Учуяв тягу к музыке она променяла пуанты на микрофон и отправилась покорять большую сцену. Три года назад она победила в "Х Factor" в Израиле и записала свой дебютный сингл.

По словам девушки, свое вдохновение она черпает в творчестве таких легендарных артистов как Бейонсе, Дженнифер Хадсон и Крис Браун, а также из арабской народной музыки, госпела и оперы.

Певица Эден Алене, фото: euroinvision.com

Как и в некоторых других странах, в Израиле провили национальный отбор песни для их участницы. В местном конкурсе победила танцевальная композиция «Set Me Free», с которой Эден и выступит в гранд-финале.

Норвегия. TIX

Норвегию в этом году представит музыкант TIX. Это сценический псевдоним певца Андреаса Хаукеланда. Он созвучен с названием болезни, которая выявлена у артиста. Речь идет о Андреас Хаукеланд (непроизвольный нервный тик).

Несмотря на это, артист прямо со старта своей музыкальной карьеры стал знаменитым. В настоящее время TIX является одной из крупнейших поп-звезд Норвегии с рекордным количеством стримов, нахождением в чартах и ​​огромной популярностью в прессе.

Певец Тикс, фото: euroinvision.com

На Евровидении — 2021 Андреас выступит с поп — балладой «Fallen Angel», рассказывающей о неразделенной любви.

Литва. The Roop

Это литовская поп-рок-группа из Вильнюса, в состав которой входят : Вайдотас Валюкявичюс (вокал и клавишные), Робертас Баранаускас (перкуссия) и Мантас Банишаускас (гитара).

Трио The Roop описывает свой музыкальный стиль как смесь поп-рока и инди.

Коллектив был создан 7 лет назад, при этом каждый из его участников имеет значительной больший опыт в шоу-бизнесе. Правда на Евровидение парни попали не сразу, а только после второй попытке. Первый опыт в 2018 году закончился провалом.

Группа The Roop, фото: euroinvision.com

«Песня «Discoteque» рассказывает о личной внутренней свободе. Все барьеры идут изнутри. Поэтому эта песня и движения в клипе ставят целью освободить наш разум, который слишком много занимается самокритикой, страхом показаться другим, нежеланием принимать свое тело и даже ограничивает вашу привлекательность», – рассказал лидер группы Вайдотас.

Нидерланды. Жангу Макрой

Голландский исполнитель Жангу Макрой (Jeangu Macrooy) родом из коллоннии в Южной Америке, проходит в гранд-финал автоматически, как участник от страны, принимающей конкурс.

Его кандидатуру для участия в юбилейном 65-м по счету Евровидении выбрали на закрытом отборе, затем имя конкурсанта представили общественности.

Певец Жангу Макрой, фото: euroinvision.com

Жангу исполнит композицию “Birth of a New Age”. Примечательно, что в песне есть вставки на креольском языке сранан-тонго, на котором говорят в Суринаме (родина исполнителя). Этот язык впервые прозвучит на Евровидении.

Великобритания. Джеймс Ньюман

Британский артист Джеймс Ньюман занимается музыкой половину своей жизни. в 14 лет он стал играть на гитаре и сочинять песни. Прославился вместе с электро-квартетом "Rudimental", вместе с которым они смогли возглавить общенациональный хит-парад Великобритании UK Singles Chart с синглом "Feel the Love".

Сейчас же Джеймс как сольный певец имеет два личных музыкальных альбома.

Певец Джеймс Ньюман, фото: euroinvision.com

На конкурсе он зажжет с песней "Embers" — это современный танцевальный поп-трек.

"Я думаю, что все ждут вечеринку и хотят повеселиться. Работая над написанием этой песни я хотел, чтобы люди могли потанцевать, даже находясь у себя на кухне", – пояснил Джеймс.

Германия. Jendrik

Этот яркий блондин— начинающий артист, музыкант и автор песен, чье полное имя Йендрик Сигварт (Jendrik Sigwart). С самого детства он обучался игре на на фортепиано и скрипке, а позже освоил игру на четырехструнной гавайской гитаре — укулеле.

Йендрик закончил университет прикладных наук по специальности музыкальный театр и стал играть в мюзиклах, таких как "Бриолин" и "Питер Пэн".

Певец Йендрик Сигварт, фото: euroinvision.com

С ранних лет парень мечтал попасть на сцену Евровидения. И вот на днях его заветное желание осуществится. Он выступит сразу в финале, так как представляет страну, основательницу конкурса.

Йендрик будет петь на весь ЕС и аккомпанировать себе на укулеле.

Испания. Блас Канто

Горячий испанский мачо Блас Канто с малых лет оббивает пороги конкурсов. В 2004 году он участвовал в местном отборе на детское Евровидение и занял четвертое место. Как видим, сейчас парню повезло больше. Его отправили представлять страну в Роттердам.

Певец Блас Канто, фото: euroinvision.com

Выбор песни для Канто доверили зрителям. В результате для участия в Евровидении — 2021 подошла баллада “Voy a quedarme”.

По словам артиста, это песня о надежде: «Это не грустная композиция, в ней поётся о надежде: я хочу, чтобы ты остался со мной еще раз, еще на одну минуту. Я буду так счастлив спеть эту песню на величайшей сцене мира», — заявил Блас.

Италия. Måneskin

Итальянскую рок-группу Måneskin в этом году называют самым вероятным претендентом на победу. И большинство букмекеров безоговорочно отдало им первое место.

Музыканты создали коллектив когда все вместе еще учились в средней школе. Выбирая название , музыканты попросили бассистку Викторию, которая наполовину датчанка, назвать несколько интересных датских слов. Среди вариантов, было слово «Måneskin», что в переводе с датского означает «свет луны».

Группа Måneskin, фото: euroinvision.com

6 марта ребята выиграли на культовом итальянском фестивале "Sanremo" — 2021 в знаменитом театре "Аристон".

На правах победителей, участникам группы было предложено право представить Италию в Роттердаме. Группа приняла предложение.

И выступит в гранд-финале с песней "Zitti E Buoni". Поскольку Италия является страной-организатором Евровидения.

Франция. Барбара Пьевик

Барбара Пьевик (Barbara Piévic), более известная под сценическим псевдонимом Барбара Прави - коренная парижанка. У девушки также много шансов на победу в этом году. Однако букмекеры отводят ей второе место.

Барбара Пьевик, фото: euroinvision.com

Несколько лет назад артистка кардинально сменила свой стиль музыки. От поп-композиций она обратилась к более традиционному французскому шансону.

Конкурсная песня "Voilà" раскрывает Барбару как сольную певицу и знакомит зрителя с артисткой, которая долгое время оставалась в тени, скрывая свои эмоции.

Албания. Анжела Перистери

35-летняя Анжела не только певица, но и автор песен. Она получила известность благодаря участию в многочисленных популярных телепроектах и конкурсах, шоу талантов "X Factor Greece", где она становилась победительницей или занимала призовые места.

На сегодняшний день в ее творческой копилке один студийный альбом и множество синглов.

Анжела Перистери, фото: euroinvision.com

Для участия в "Евровидении" конкурсная песня Анжелы "Karma" была доработана, но сам текст решено было оставить на албанском языке. Премьера обновленной версии песни состоялась 1 марта.

Сербия. Hurricane

Группа Hurricane – это сербская R&B-поп группа, в состав которой входят Санья Вучич, Ивана Николич и Ксения Кнежевич. Одна из участниц группы – Саня Вучич – представляла Сербию на "Евровидении-2016" и заняла 18 место.

Коллектив образовался в ноябре 2017 года. Их сингл "Favorito", выпущенный в сентябре 2019 года, набрал более 34 миллионов просмотров на Youtube всего за три месяца.

Группа Hurricane, фото: euroinvision.com

Группа исполняет свои песни преимущественно на английском языке, в их творческой копилке всего три композиции на сербском. По словам участниц, они стремятся покорить весь мир и уже начали сотрудничать с голливудским продюсером Стивеном Белафонте.

В начале 2020 года стало известно об участии Hurricane в сербском национальном отборе "Beovizija".

Финальное шоу состоялось 2 марта и завершилось победой группы с танцевальной композицией "Hasta La Vista". На правах победителей девушки должны были представить Сербию на конкурсе в Роттердаме. Однако выйти на сцену "Евровидения" в 2020 году группе так и не удалось. 18 марта 2020 года организаторы конкурса официально объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В середине декабря 2020 года сербский вещатель RTS сообщил о решении сохранить за группой Hurricane право представить Сербию на "Евровидении" в 2021 году.

Для участия в конкурсе трио подготовило танцевальную композицию "Loco Loco" с вайбом дискотеки 80-х.

Болгария. Victoria

Виктория Георгиева известна своим необычным тембром. Ее первый хит "I Wanna Know" принес ей контракт с крупным лейблом. Сама певица родом из Варны, получила известность благодаря участию в 4 сезоне шоу талантов "X-Factor Bulgaria", где вошла в топ-5.

По окончанию шоу Виктория заключила контракт с компанией Monte Music и занялась сольной карьерой.

Victoria, фото: euroinvision.com

Летом 2018 года девушка окончила летний курс в университете Беркли в Валенсии. 21 марта 2020 года было официально объявлено о том, что Виктория Георгиева представит Болгарию на "Евровидении-2021". Фокус-группа и зрители выбрали балладу "Growing Up Is Getting Old”. Именно эту песню Виктория исполнит в финале.

Молдова. Наталья Гордиенко

33-летняя Наталья выступает на телевидении с 10 лет. Получила известность как участница и призер многочисленных музыкальных конкурсов и соревнований, среди которых "Славянский базар"-2006 (1 место), "Новая Волна" – 2007 (1 место), международный конкурс "World Championship of performing arts" в Голливуде (золотая медаль).

В 2006 году представила Молдову на конкурсе "Евровидение" и заняла 20 место.

Наталья Гордиенко, фото: euroinvision.com

За свою карьеру певица покорила немало сцен: среди них Америка, Европа, Страны СНГ и Прибалтики.

В 2008 году, за достигнутые успехи в творчестве, указом президента Республики Молдова ей было присвоено звание "Заслуженной артистки Молдовы".

Для создания конкурсной композиции для "Евровидения" были привлечены греческая команда Dream Team и российский певец и продюсер Филипп Киркоров. Работа над песней велась все лето, а студийная запись прошла в конце сентября в Москве.

Португалия. The Black Mamba

Португальская музыкальная группа, в состав которой входят Педро Татанка, Мигель Касаиса, Марко Помбиньо, Руи Педро Ваза и Гильерме Салгейру. Дебютный альбом группы под названием "The Black Mamba" вышел в 2010 году, позже музыканты выпустили еще два студийных альбома. Группа активно гастролирует и выступает на фестивалях как в Португалии, так и за рубежом.

The Black Mamba, фото: euroinvision.com

В начале этого года стало известно об участии группы в португальском национальном отборе "Festival da Canção"-2021.

Финальное шоу состоялось 6 марта в телестудии RTP. За победу в отборе и путевку на конкурс в Роттердаме боролись 10 финалистов. Победителя национального отбора и представителя Португалии на Евровидении – 2021 определили зрители и региональное жюри.

Примечательно, что это будет первая полностью англоязычная песня от Португалии на "Евровидении".

Исландия. Dadi & Gagnamagnið

Gagnamagnið – это исландская музыкальная группа, лидером которой является молодой певец и музыкант Дади Фрейр Петурссон (Daði Freyr Pétursson). Победа в национальном отборе Исландии – это первый большой успех в истории этого музыкального коллектива.

Дади инсполнилось 29 лет, он родился в Рейкьявике, но до девяти лет рос в Дании, затем его семья переехала в Исландию и поселилась в южном регионе страны. Дади окончил Южно-исландскую мультикультурную школу в 2012 году и получил степень бакалавра в области музыкального менеджмента и аудиопроизводства в Берлине в 2017 году. В настоящее время певец базируется в Германии.

Dadi & Gagnamagnið, фото: euroinvision.com

Дади играет на барабанах, фортепиано и бас-гитаре. В 2014 году Дади переехал в Берлин, где начал обучаться основам звукозаписи и обработкой аудио. В том же году он начал выступать под псевдонимом Mixophrygian, а еще через год выпустил альбом "Forever".

В 2017 году Дади впервые принял участие в национальном отборе, которую он исполнял вместе со своей женой, музыкантом Арнийей Фьолой Асмундсдоттир, и группой "Gagnamagnið". Они заняли второе место.

В 2020 году Дади Фрейр и его группа Gagnamagnið стали победителя исландского национального отбора и исландский вещатель уже в этом году RUV официально сообщил о решении сохранить за Daði & Gagnamagnið право представить страну на "Евровидении".

Сан-Марино. Senhit

Итальянская певица эритрейского происхождения, родилась 1 октября 1979 года в городе Болонья (Италия).

Свою карьеру начала за рубежом, выступая в различных мюзиклах в Швейцарии и Германии. В 2002 году вернулась в Италию, и в 2006 году выпустила свой дебютный альбом. В ноябре 2009 года Сенхит дебютировала на телевидении в качестве телеведущей программы Urban Charts на HIPHOPTV.

Senhit, фото: euroinvision.com

В 2011 году Senhit представила Сан-Марино на конкурсе "Евровидение-2011" в Дюссельдорфе с песней "Stand by", но не смогла выйти в финал.

В последние годы Senhit продолжает выпускать синглы на итальянском и английском языках и выступает в клубах по всей Европе и в США.

Швейцария. Gjon’s Tears

Gjon’s Tears - 22-летний швейцарский артист, певец и автор песен. Его настоящее имя Гьон Мухарремай, он родился в Швейцарии в семье албанских беженцев.

Первую известность Гьон получил в возрасте 12 лет благодаря участию в дебютном сезоне албанского шоу талантов "Albanians Got Talent", где он занял третье место. В 2012 году он пoпробовал силы на сцене швейцарского шоу талантов "Die grössten Schweizer Talente", где смог выйти в полуфинал.

В 2019 году начинающий артист принимает участие в 8-м сезоне шоу талантов "Голос Франции", где дошел до полуфинала.

Гьон Мухарремай, фото: euroinvision.com

Вне сцены Гьон любит читать стихи и часто посещает театры и музеи. У него также есть особая любовь к антиквариату, которую ему привил отец. Однако самой большой страстью в своей жизни певец считает именно музыку.

"Я так счастлив, что наконец-то смогу принять участие в Евровидении в этом году и что я смогу донести до зрителя глубокий месседж моей песни "Tout l’Univers". В это особенно трудное время всем нам было важно сохранять надежду, не сдаваться и оставаться сильными. Любовь, дружба, сила и мужество помогут нам создать новое будущее», - уверен певец.

Греция. Стефания

Стефания (Стефани Либеракакис) – голландская певица греческого происхождения, родилась в 2002 году в Утрехте (Нидерланды), в семье выходцев из Греции. Стефани хорошо знакома поклонникам конкурса "Евровидение". В 2016 году она представила Нидерланды на конкурсе "Детское Евровидение" в составе группы "Kisses".

Стефания, фото: euroinvision.com

Далее певица занялась продвижением сольной карьеры. Ее первый сингл "Stupid Reasons" вышел в 2018 году. Помимо музыки, девушка развивает актерскую карьеру и снимается в фильмах и сериалах.

Подготовкой певицы к конкурсу занималась греческая команда Dream Team, широко известная сотрудничеством со многими артистами, которые представляли свои страны на Евровидении и занимали первые и призовые места: Сергей Лазарев на "Евровидении"-2016 (3 место), сестры Толмачевы в 2014 году (7 место), Фарид Маммедов в 2013 году (2 место), Дима Билан в 2006 и 2008 годах, (2 и 1 место), Елена Папаризу в 2005 году (1 место), Ани Лорак (2 место) и многие другие.

Финландия. Blind Channel

Финская альтернативная рок-группа, образованная в 2013 году в городе Оулу на северо-западе Финляндии.

В состав группы входят: Джоэл Хоккa (вокал и гитара), Нико Вильхельм (вокал), Джунас Порко (гитара и бэк-вокал), Олли Матела (бас), Томми Лалли (ударные) и Алекси Каунисвеси (сэмплер и перкуссия).

Состав группы менялся лишь раз, прошлой осенью, когда к составу присоединился Алекси Каунисвеси.

После основания в 2013 году, группа очень быстро набрала популярность и уже в 2014 году была приглашена выступить на "Wacken Open Air", крупнейшем в Германии и в мире открытом хэви-метал фестивале.

Blind Channel, фото: euroinvision.com

Далее последовали контракт со звукозаписывающим лейблом и выпуск дебютных синглов.

Группа описывает свою музыку как "жестокий поп". К настоящему моменту "Blind Channel" объездили с гастролями всю Европу. Помимо собственных песен, группа также выпускает каверы.

В начале этого года стало известно об участии группы в финском национальном отборе. За победу в фестивале и путевку на конкурс в Роттердаме боролись 7 финалистов.

Победителя национального отбора и представителя Финляндии на "Евровидении-2021" определили зрители и международное жюри.

Участие в конкурсе "Евровидение" участники группы рассматривают как возможность вывести свое творчество на мировой музыкальный рынок.