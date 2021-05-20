Сегодня, 20 мая в Украине отмечают праздник День вышиванки. По этому поводу политики традиционно нарядились в вышитые сорочки и запостили в свои социальные сети фотографии в украинских традиционных нарядах.

В парламенте был практически парад вышиванок: многие народные депутаты не проигнорировали праздник и пришли на работу в них.

Глава "ЕС" позирует в сессионном зале в окружени депутатов своей фракции, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Петр Порошенко с коллегами и супругой, фото: facebook.com

Нардеп Петр Порошенко ("Европейская солидарность") был замечен фотокорреспондентами "Страны" в сессионном зале в рубахе оливкового цвета с вышивкой в тон. А позже он сам выложил на свою страницу в социальную сеть Facebook снимки с коллегами по фракции и супругой Мариной уже в другой вышиванке з голубым орнаментом.

Леди Ю в роскошном платье-рубахе, фото: facebook.com

Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины" с удовольствие позировала парламентским фотографам в вышитом платье-рубахе. По стилю эта вышиванка очень похожа на работы украинского дизайнера Роксоланы Богуцкой, одежду которой любят многие женщины-депутаты.

Парламентская фракция "Голос" соблюла праздничный дресс-код, фото: facebook.com

Глава партии "Голос" Кира Рудык появилась в синем платье назапах с белой вышивкой на воротнике. Это тренд нынешнего сезона. Ее поддержали и соратники по политсиле - многие из них облачились в украинские сорочки. К примеру, лидер фракции Ярослав Железняк был в рубахе джинсового цвета с яркой вышивкой.

Нардеп Билозир выбрала наряд в красной гамме, фото: facebook.com

Лариса Билозир (депутатская группа "Довіра"), невестка экс-министра культуры Оксаны Билозир тоже поддержала флешмоб депутатов и пришла в вышитом платье и пальто с народными орнаментами.

Политику к лицу бело-голубая вышиванка, фото: "Страна"

Депутат из ОПЗЖ Сергей Левочкин продемонстрировал свою белоснежную вышиванку с ярко-голубыми ромбами - в тон партийных цветов. После заседания он сделал фото под зданием парламента.

Зеленский и его супруга, фото: instagram.com

А вот президент Владимир Зеленский попал в очередной фэшн-скандал.

Вместе с женой они традиционно надели вышиванки и выложили фото в соцсети. И если в прошлом году получили волну хейта по поводу производителя их рубах, то на сей раз пользователей интернета обсуждают фасон изделий. Так как это не украинская вышиванка, а настоящая косоворотка - предмет национальной русской одежды.

Впрочем, если подходить строго формально, то под вышиванкой понимается любая славянская рубашка с вышивкой. В том числе и русская косоворотка.

Кроме того, дизайнер Артем Климчук, который трудился над созданием модных образов Елены и Владимира, утверждает, что косоворотка, которую одел президент - это традиционная мужская одежда для Днепропетровской области конца XIX-начала XX столетия.

"Во время создания вышиванки для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом", — рассказал дизайнер.

Об этом пишет и Елена Зеленская в своем "Инстаграме": "На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционно черно-красные вышиванки, а крой женской сорочки - особенный, с квадратным вырезом - карэ. Это наша региональная "вышиванковая" изюминка".