Украинская певица Ани Лорак, которая месяц назад во всеуслышание заявила о харассменте со стороны продюсера и композитора Константина Меладзе, решила дать заднюю. На днях, артистка стала оправдываться в своем фотоблоге Instagram, что ее не так поняли и поэтому началась «публичная травля» человека.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе», — написала она.

К публикации певица добавила видео своего выступления на творческом вечере Константина Меладзе и заблокировала возможность оставлять комментарии, фото: instagram.com

Каролина призвала прекратить обсуждения столь щекотливой темы.

«Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит», - подытожила звезда.

Можно было бы допустить, что журналистская интерпретация выражений имела место быть, но не в случае 45-минутного рассказа звезды о недопустимых предложениях сотрудничества с именитым продюсером.

Как уже сообщала «Страна» Ани Лорак, которая в 2007 году сотрудничала с Константином Меладзе, обмолвилась о домогательствах с его стороны.

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И та работа, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: "Знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама". Потом он просто заблокировал меня во всех телефонах и запретил всем знакомым со мной общаться", - рассказала Ани Лорак на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Прямо на вопрос телеведущего о конкретных условиях Каролина не ответила, лишь добавила немного пикантных моментов. «Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет», - заявила Ани.

После этого скандального заявления шоу-бизнес встал на поддержку Меладзе-старшего. Многие его коллеги и бывшие подопечные как один говорили, что не верят в сексуальные обвинения.

И только певица Оля Полякова поддержала коллегу по цеху. Супер-блондинка также призналась, что получала непристойные предложения от продюсера.

"Ани наткнулась на хейт и порицание от звезд-коллег о том, что это ложь. Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение".

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