Пользователи социальных сетей последние несколько дней обсуждают новую публикацию шоумена Максима Галкина в фотоблоге Instagram. Юморист порадовал фанатов своей 72-летней супруги и запостил свежее фото Аллы Пугачевой. На нем - артистка в белом сарафане позирует в цветах. Она оголила плечо и предстала без макияжа.

"Ах, лето!", - написал Галкин и в ответ получил тысячи комментариев. "Невероятная красотка", "соблазнила Макса, он явно поражен", "богиня", "очень сексуально", "обнажилась ради любимого, чертовка?", "как выглядит счастливая женщина, прямо огонь в глазах", - восхищаются подписчики.

Алла Борисовна в последние годы проводит по максимуму время с семьей в особняке, что в деревне Грязь (Московская область). Дети звезды Гарри и Лиза все время придумывают для своей мамы сюрпризы. К примеру, на день рождения певицы, который был в апреле, они прочитали стихотворение, а также подарили рисунки и цветы.

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети: Гарри и Лиза, фото: instagram.com

А недавно Гарри взял маму за руку, попросил ее закрыть глаза, велел не подглядывать и отвел на кухню, где ее ждал сюрприз - приготовленные сыном пирожки с морковкой по его собственному рецепту. Пугачева похвалила сына и попробовала его кулинарный шедевр. Этот видео ролик в Instagram набрал около 4 миллионов просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Дети пары, как известно, развиты очень разносторонне. Они занимаются спортом, изучением иностранных языков, а также другими активностями. Как мы уже писали, на вечеринке по поводу именин Пугачевой, дочка Лиза спела композицию "Миллион алых роз" на французском, а мама ей аккомпанировала на рояле.

Алла Пугачева, фото: instagram.com

"Мне до пяти лет вообще ничего нельзя было. Однако сейчас так воспитывать детей уже немодно. Мы с Максом стараемся не давить на них, смотреть, изучать характеры. Вот я на Лизу смотрю, она уже вся такая артистка. Все ею восхищаются, а я бы вообще не выставляла ее в Сети. Но Макс снимает, он настаивает. Я до сих пор не понимаю, кем станет Лиза. Может, она такая российская Бриджит Бардо, а, может, вообще будет математиком, потому что любит она все эти цифры, схемы. Я пока изучаю своих детей", — рассказывала ранее Пугачева в программе "ОМ Олега Меньшикова".

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