На днях фотокорреспонденты «Страны» стали свидетелями передвижения мэра Киева Виталия Кличко по улицам столицы. Оказалось, что в автоколонне появилась третья машина.

Как мы уже ранее сообщали, столичный градоначальник уже не один год ездит на внедорожнике Toyota Sequoia. Это джип с весьма внушительными габаритами и мощным двигателем. Мэр не раз признавался, что в другие машины просто не помещается со своим ростом в два метра и один сантиметр.

Сам Виталий Владимирович водит редко, обычно за рулем водитель-телохранитель. А следом на идентичной машине сопровождает охрана.

На этот раз машины мэра передвигались по улицам Киева корректно, не пренебрегая ПДР, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

"Страна" неоднократно рассказывала и показывала, как тачки Кличко то и дело нарушают правила дорожного движения в центре: гоняют со скоростью 110 км или поворачивают в неположенном месте. А однажды прям на Майдане кортеж мэра чуть не спровоцировал ДТП.

Недавно к машинам Кличко-старшего присоединился третий джип-клон. Абсолютно аналогичная Toyota Sequoia черного цвета с тонированными окнами. Они были замечены в районе станции метро "Лукьяновская".

Владимир активно проводит время во время визита в Киев, фото: instagram.com, facebook.com

Судя по всему, на третьем внедорожнике ездит Владимир Кличко. Володя как раз сейчас прилетел в Украину. Кличко-младший вместе с братом посещает публичные мероприятия и делится фотографиями с тренировки на свежем воздухе.

Напомним, 18 мая, во вторник утром в доме на Богдана Хмельницкого, где живет Виталий Кличко, проводились обыски.