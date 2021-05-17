Набирает обороты громкий секс-скандал вокруг композитора и продюсера Константина Меладзе. Недавно певицы Ани Лорак и Ольга Полякова намекнули на то, что Меладзе предлагал им помочь с продвижением в шоу-бизнесе по средствам интимной связи.

Первой о домогательствах со стороны Меладзе-старшего обмолвилась Каролина. Они сотрудничали в 2007 году, Лорак тогда выпустила совместную песню и клип с младшим братом Константина - певцом Валерием Меладзе. Но дальше этого, дело не пошло. Деловые отношения не заладились.

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И та работа, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: "Знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама". Потом он просто заблокировал меня во всех телефонах и запретил всем знакомым со мной общаться", - рассказала Ани Лорак на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Во время эфира Лорак пустила не одну слезу, видео: youtube.com/c/tvrussia1

Прямо на вопрос телеведущего о конкретных условиях Каролина не ответила, лишь добавила немного пикантных моментов. «Я не хочу о них говорить. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет», - заявила Ани.

Это скандальное откровение певица сделала в конце апреля. Слова артистки породили лавину заявлений в поддержку и защиту Константина Меладзе. Близкие люди и коллеги продюсера отрицают харасссмент.

На защиту Константина стал брат Валерий, певица Анастасия Приходько, а еще экс-солистка трио «ВИА Гра» Светлана Лобода, мол, все вышесказанное это полный бред.

"Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет", - возмутилась Лобода.

И вот на днях вызвалась поддержать композитора Анастасия Приходько, которая когда-то сотрудничала с ним и записала дует на песню «Безответно». Настя обрушилась с критикой на Ани Лорак за заявление о домогательствах Меладзе-старшего. Бывшая подопечная знаменитого продюсера считает, что ее коллега просто хайпует.

«Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь? Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности», — заявила украинская певица.

По ее мнению, Каролина просто придерживается принципа, что в шоу-бизнесе, как и "на войне, все средства хороши". Приходько также уточнила, что она никогда не вела себя так, чтобы кому-то пришло в голову делать ей непристойные предложения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Позже в своем фотоблоге Instagram Настя опубликовала снимок, где она в объятиях добавила: «Я не говорила конкретно про Лорак. Я свечу не держала и мне не интересно, что там было. Но, дует все же был с В.Меладзе и работа с ним была. Я не защищаю и не поливаю грязью никого из фигурантов скандала. Более того, я не планировала к нему присоединяться! Меня зацепила фраза, что все были согласны на эти условия». Я не «все», за меня расписываться не нужно.

Лично у меня условия были другие и обобщать не надо».

Журналистам российской программы «Ты не поверишь!» удалось получить комментарий Валерия Меладзе касательно скандала с его братом. Певец заявил, что не верит в это.

"Он всегда к ней относился как к младшей сестре. Это я точно знаю. Пойдемте сейчас спросим у нее об этом", - сказал артист.

В выпуске приводятся слова и Лолиты Милявской, по мнению которой история с домогательствами к Ани Лорак Константина Меладзе достаточно туманна.

"Я не была свидетелем и первый раз об этом слышу. Наверное, такие откровения нужны. Если они касаются насилия, а не домогательств", - заявила исполнительница.

И только Оля Полякова вступилась коллегу по сцене. Она записала видеообращение, которое подписала на своей странице в Instagram как "Пост в поддержку Ани Лорак".

Полякова также призналась, что получала непристойные предложения от продюсера.

"Ани наткнулась на хейт и порицание от звезд-коллег о том, что это ложь. Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Слова исполнительницы хита "Шлепки" прокомментировала еще одна бывшая солистка «ВИА Гры» и некогда подопечная Константина Маледзе - Надежда Мейхер.

"Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить. Но точно могу сказать, что слово "домогательство" и Константин Меладзе - абсолютно противоположные вещи", - объяснила Грановская.

По мнению певицы, Полякова могла вступиться за Лорак лишь ради пиара.

"Многие звезды таким образом пиарятся. Так сложилась жизнь, что сегодня те люди, которые понимают, как пользоваться Instagram и своим неким статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез", - добавила артистка.

Сам Меладзе никаких комментариев по поводу обвинений в свой адрес не дает. Как мы уже писали, он отметил свой день рождения в Киеве. Катался со своей женой и сестрой на яхте по Днепру.