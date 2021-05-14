В начале июня в турецком курортном городке Анаталия на побережье Средиземного моря традиционно состоится звездный фестиваль May Fest. Это серия концертов от топ-звезд русского и украинского шоу-бизнеса в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Sungate с 5 по 11 июня. Тур для двоих взрослых на 10 дней в стандартный номер по системе раннего бронирования стоит по меньшей мере 200 000 грн.

Сейчас цена уже как минимум на 30% дороже. В сумму входят перелет, питание по системе «все включено», проживание в номере выбранной категории и бесплатные билеты на все концерты на территории отеля, а также участие в спортивном турнире со знаменитостями. Как бонус - свободное посещение парка развлечений The Land of Legends, который называют турецким "Диснейлендом".

В этом отеле отдыхают и работают звезды, фото: tripadvisor.ru

В этом году фестиваль, который обычно проходит во время майских праздников, сдвинулся на июнь. Но подбор артистов традиционно на высоте. Афиша пестрит такими именами, как Тимати, Артур Пирожков, «Руки Вверх!», Григорий Лепс, Светлана Лобода и Настя Каменских.

Отдельно стоит отметить, что заявлены сольники и двух скандальных рэперов Басты и Моргенштерна. Первого в Украине недавно «горячо» встретили националисты и явно будут препятствовать его выступлениям, запланированным на 25-26 июня в Киеве. Напомним, что Басте на три года запретили въезд в нашу страну, но срок ограничений от СБУ уже истек в сентябре 2020 года.

А вот для кумира молодежи Моргенштерна только в этом месяце перекрыли границы нашего государства. А на днях в СБУ пояснили причину. Рэпер угрожает национальной безопасности страны, так как пропагандирует "культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков". По мнению Службы безопасности Украины это создает предпосылки для конфликтных ситуаций.

По этой причине мини-тур эпатажного артиста по Украине отменен. Как уже сообщалось, на начало июня у Моргенштерна были запланированы сольники в Киеве, Харькове и Запорожье.

Однако украинским туристам таки удастся увидеть выступления Басты и Моргенштерна, если они купят путевку в Анталию.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "95 квартал" фестивалил в Турции с Сердючкой и Монатиком.