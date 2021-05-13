Старший из братьев Меладзе сейчас на слуху. Скандал разгорелся после заявления певицы Ани Лорак о домогательствах со стороны Константина в замен на сотрудничество.

Шоу-бизнес разделился на два лагеря: тех, кто поддерживает Каролину и тоже вспоминает о подобных "предложениях" и тех, кто выступает на защиту музыканта.

Так, Оля Полякова записала сториз в Instagram: "Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак, и думаю, что она говорит правду хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека".

А вот экс-солистки "ВИА Гры" Светлана Лобода и Надежда Мейхер, продюсером которой является Меладзе-старший, вступились за бывшего наставника. По мнению Нади слова Поляковой не стоит "принимать всерьез".

Сам же он обвинения не комментирует, да и вообще предпочитает вести непубличный образ жизни.

Константин и Вера не частые гости в Украине, фото: instagram.com

Как известно, композитор Константин Меладзе со своей женой певицей Верой Брежневой сейчас живет на три страны: Украину, Россию и Италию. И везде у пары есть собственные частные дома. Однако, 58-й день рождения музыкант отметил в Киеве, на яхте в компании самых родных.

На днях Костя и Вера прилетели в Украину. На время их визита как раз выпало два праздника: день рождения у Меладзе и у старшей сестры Брежневой. Оба торжества проходили в семейном кругу.

Костя пригласил гостей на прогулку по Днепру на белоснежной яхте. К нему прилетела родная сестра Лия. А вот брат Валерий быть в Киеве не смог, так как совсем недавно стал папой в шестой раз. Напомним, что у певца и его супруги Альбины Джанабаевой родилась дочь Агата. Это их третий совместный ребенок. Еще трое взрослых дочерей есть у Меладзе от первого брака.

Поэтому Валера поздравил брата трогательным постом в интернете: "Сегодня день рождения у нашего старшего брата Константина! Зная его всю жизнь, я не перестаю восхищаться его человеческим качествам, таланту, глубине и силе характера. Мы одно целое, одна семья, всегда уверены друг в друге, и поддерживаем друг друга во всем".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Светланы Лободы вилла в Гореничах с бассейном и фонтаном.