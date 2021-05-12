На днях "Страна" писала о том, что известная певица Светлана Лобода (Loboda) майские праздники провела на Кипре со своим гражданским мужем Артуром Гранцем. Известно, что Гранца ранее считали человеком, близким к Андрею Иванчуку, экс-нардепу и соратнику Арсения Яценюка, а ныне он совладелец журнала Forbes Украина.

Его называют королем dute free, так как он владеет магазинами беспошлинной торговли в "Борисполе", "Жулянах" и прочих аэропортах Украины. На солнечном Кипре пара провела несколько в окружении друзей и близких в одном из лучших отелей Кипра - Anassa Hotel, где самый дешевый номер на эти даты стоил от €500 в сутки.

Светлану Лободу по прежнему называют украинской певицей, несмотря на то, что несколько лет назад она вместе с дочками перебралась в Россию, где живет и работает. Но здесь, в Украине, у семьи артистки есть недвижимость - это вилла в селе Гореничи, что в 30 километрах от Киева. Здесь и живет Света, когда приезжает с гастролей.

Особняк по документам принадлежит маме певицы, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Изначально звезда арендовала этот особняк, а вскоре выкупила. Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, 14 соток земли и дом, площадью 430 квадратных метров - оформлены на Наталью Васильевну, маму певицы. Женщина в 2018 году получила все это имение в подарок.

Светлана Лобода с мамой Натальей, фото: instagram.com

Трехэтажный дом выполнен в итальянском стиле и окружен высоким забором, а улицы поселка самовольно загорожены шлагбаумами. Подобраться к самому дому на машине не удастся, если вы не владелец или гость.

Журналисты "Страны" с помощью дрона запечатлели звездную недвижимость с высоты птичьего полета. На кадрах видно, что основной особняк разделен на два крыла. На заднем дворе есть сад, фонтан, беседка для отдыха и бассейн.

Отметим, что в 2017 году именно сюда Лобода пускала журналистов российского "Первого канала", так как ей был посвящен целый выпуск авторской программы Андрея Малахова "Пусть говорят". Певица рассказывала о своем быте и демонстрировала комнаты и столовую, что выполнены в спокойных тонах. Гостиную украшает большая люстра и портрет знаменитости. На втором этаже оборудована гардеробная, где хранятся старые сценические костюмы звезды.

Светлана также заводила журналистов в детскую и показывала вольер, в котором живет ее собака породы хаски.

"Когда заходишь сюда, видишь огромное пространство, высокие потолки, большая люстра, которая меня изначально пугала. Иногда, когда мы садимся разговаривать, я ребенка сдвигаю на другое место", - рассказывала Светлана у Малахова.

Дом певицы в селе Гореничи, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Сегодня, на сайтах по продаже недвижимости есть объявления, где землю и дома подобного метража продают за 10-12 миллионов гривен.

Как писала уже "Страна", экс-глава таможни Макс Нефедов вместе с женой и главой фракции "Голос" отдыхают в Черногории.