Сегодня журналисты "Страны" наблюдали беспрецедентные меры безопасности на форуме "Украина 30", в котором участвовал глава государства, а также руководители силовых ведомств Украины.

Мероприятие проходило в центре "Парковый". Владимир Зеленский открывал очередную сессию на тему "Безопасность страны". А в это время его собственную безопасность обеспечивала усиленная охрана.

Так, проезд по Парковой аллее, где расположен КВЦ, регулировали полицейские патрули. А незадолго до отъезда гаранта движение и вовсе перекрыли. Ведь проезжая часть тут узкая, по одной полосе в каждую сторону. В час пик здесь традиционно пробки, в остальное время часто собираются тянучки.

Усиленные меры безопасности для президента, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Патрульный пропускал по одной-две машины, чтобы не было скопления, но при этом движение оставалось свободным. На этот раз, по нашим наблюдениям, кортеж Зеленского увеличился на несколько машин. Последние пару месяцев президент ездил по Киеву в основном на представительском седане Mercedes в сопровождении телохранителей на микроавтобусе этой же немецкой марки. Сейчас же появился еще один идентичный бус охраны. Автоколонну открывает Volkswagen Госохраны, а закрывает полицейский джип.

Однако сегодня "в хвосте" был еще один люксовый "мерс" и внедорожник BMW X5. Хотя, возможно, это кто-то из чиновников решил проскочить по свободной дороге, организованной для президентского кортежа.

Два снайпера (справа) выходят с мероприятия после отъезда Зеленского, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Вслед за главой государства форум покинула и его многочисленная охрана. Мы насчитали более двух десятков бойцов УГО, которые работали на мероприятии и обеспечивали безопасность Зеленского. Также сотрудники Госохраны были замечены снаружи вокруг "Паркового". И это не считая, как минимум, 7 личных бодигардов президента из его ближнего круга охраны.

А позади колонны с Зеленским шли два снайпера, в соответствующей амуниции и с оружием в чехлах. Один из стрелков небрежно ковырял дулом винтовки землю на ходу.

Кстати, по дороге в Офис президента для автомобилей Зеленского патрульные устроили "зеленую волну" и он за считаные минуты домчал до своего кабинета.

В последний раз усиленную охрану у Зеленского мы видели осенью в день выборов. Тогда на избирательный участок он приехал с супругой Еленой и толпой личных телохранителей. Бодигарды, которые несли в руках бронечемодан для отражения обстрела и тактический боевой зонт, чтобы отсекать толпу или использовать в качестве оружия в драке.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что «слуга народа» Юзик ведет большое строительство своего особняка под Киевом.