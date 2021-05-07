Майские праздники в самом разгаре, многие звезды и политики разъехались по курортам. По информации "Страны", Максим Нефедов, экс-глава Государственной таможенной службы, а ныне депутат Киевсовета - отправился в отпуск. Он вместе со своей супругой Яной и народным депутатом Ярославом Железняком (глава фракции «Голос») для весеннего отдыха выбрал Черногорию.

Отель Blue Kotor Bay Premium Spa Resort в Черногории, фото: booking.com

Как нам стало известно, политики поселились в 5-звездочной гостинице Blue Kotor Bay Premium Spa Resort. Этот курортный отель в городе Котор предназначен только для взрослых гостей. Здесь в основном номера с панорамным видом на Которский залив. Для гостей есть частный пляж с шезлонгами и зонтиками, кроме того, на территории гостиницы находится собственная пристань с тремя отдельными доками. Люкс на двоих с видом на море стоит около 12 000 гривен в сутки. Стоит отметить, что свободных номеров на май и июнь практически нет.

Максим Нефедов радует своих подписчиков фотографиями с отдыха, фото: instagram.com

В своем фотоблоге Instagram Нефедов позирует на фоне морских пейзажей, показывает видео утренних пробежек и прогулок на яхте. Также Макс похвастался подписчикам, что может пробежать 18 километров.

Известно, что Черногория - одна из немногих стран, которая отменила все ограничительные меры для украинских туристов. Как писала уже "Страна", в Турции проходит фестиваль "Весело" от "95 квартала", где потусить со звездами можно было за 740 000 гривен.