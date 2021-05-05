Как стало известно "Стране", певица Светлана Лобода в эти праздничные дни отдыхает на Кипре со своим гражданским мужем. По нашим данным, это бизнесмен Артур Гранц.

В прошлом он был известен как человек, близкий к Андрею Иванчуку, экс-нардепу и соратнику Арсения Яценюка, а ныне - как совладелец журнала Forbes Украина.

Вот уже три дня пара, а также близкие друзья Светы живут и празднуют в одином из лучших отелей Кипра - Anassa Hotel, где самый дешевый номер на эти даты стоит от 500 евро за ночь.

Отель выстроен в виде традиционной кипрской деревушки. Он расположен в живописной бухте у полуострова Акамас, в окружении лесных массивов.

Anassa Hotel находится в двух километрах от деревушки Лачи, 63 км от международного аэропорта в Пафосе. Территория отеля закрыта даже со стороны пляжа. Подъехать на автомобиле можно только по предварительному бронированию гостиничного номера.

Судя по записям в фотоблогах Instagram друзей Лободы, в гостиницу прилетел большой десант столичных светских львиц и известных тусовщиков. К примеру, товарищ певицы – дизайнер Бичолла Тетрадзе показал, как он отдыхает в компании самой артистки, дочки ее продюсера Нателлы Крапивиной – Софии, и модели Юлианы Дементьевой, жены экс-нардепа Вячеслава Константиновского.

Друг певицы Бичолла Тетрадзе и дочь ее продюсера София Крапивина сейчас тоже отдыхают на Кипре, фото: instagram.com

Знаменитости демонстрируют, как развлекаются с утра до ночи. Каждый вечер в концерт-холле под открытым небом происходит вечеринка. Два дня назад выступали танцоры в национальных нарядах, акробат, сама Светлана исполняла несколько своих хитов, а в финале вечера был салют над островом.

Как передал корреспондент «Страны» с места события, вчера, 4 мая на террасе состоялся допремьерный просмотр новой русской комедии «Прабабушка легкого поведения», в которой сыграли Александр Ревва (Артур Пирожков), Дмитрий Нагиев и Михаил Галустян. Кино показывали на свежем воздухе, где зал рассчитан на 80 персон.

Вечером в преддверии дня рождения Гранца показывали фильм с его гостем Реввой и было много охраны на территории отеля, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Спокойствие гостей оберегали десяток охранников, которые приехали вместе с гостями торжества.

В концерт-холла звучала клубная музыка: за пультом играл голландский диджей Сатори, популярный немецкий техно-дуэт Аме, а также известный украинский проект Артбат. Менеджер отеля в частном разговоре подтвердил нашим корреспондентам, что в зале присутствует Светлана Лобода.

Кстати, на пляже отеля проходят как pre-party, так и after-party в стиле «восточная сказка». Бунгало декорированы перьями, цветами, подушками и коврами. Была живая музыка и горячие танцы. Лобода зажигала в зеленом купальнике-бикини и платке-парео на бедрах под звуки саксофона.

Света зажигает на пляже гостиницы, фото: instagram.com

Отметим, что Светлана и Бичолла не первый раз выбирают этот курорт для отдыха. В прошлом году они также провели летний отпуск на острове в средиземном море.

По нашим эксклюзивным данным, 5 мая в Anassa Hotel свой день рождения отметит избранник Лободы – Артур Гранц (точнее он сам и гости начали праздновать это событие еще пару дней назад). Бизнесмену исполняется 50!

Его называют королем dute free, так как он владеет магазинами беспошлинной торговли в «Борисполе», «Жулянах» и прочих аэропортах в Украине.

Среди гостей ожидали многих влиятельных людей. В том числе, по слухам, даже Петра Порошенко и Арсения Яценюка. Правда, в последний момент Артур Гранц «Стране» это опроверг: «Я день рождения отмечаю сегодня, 5 мая. У меня юбилей. А названные вами персонажи не были у меня ни вчера, ни позавчера, ни сегодня их не будет на праздновании. Я Порошенко и Яценюка не видел 6 лет, не общаюсь с ними, даже их номеров телефонов у меня нет. Этих людей нет и в отеле, где я остановился. Кто-то из них может отдыхать на Кипре, но точно не в этом отеле. Я буду отмечать день рождения сегодня без всех вышеназванных лиц. Ко мне прилетели мои близкие друзья из разных стран. В том числе артист Александр Ревва. Он не выступает, он просто приехал поздравить меня».

Гранц в разговоре с нами отрицает связь с Лободой. Хотя по нашим данным, ранее он уже был замечен в сопровождение звездной певицы на нескольких непубличных мероприятиях. В тусовке поговаривали, что он не только финансирует творчество Светланы, но пару связывают и романтические чувства.

Кстати, до этого Гранц состоял в гражданском браке с еще оной известной красавицей. По сведениям «Страны», его бывшая пассия Эвелина Мамбетова (30 лет) – украинская модель и светская львица. Девушке с неординарной внешностью приписывали не одного завидного жениха. Например, сына олигарха Рината Ахметова - Дамира или Яна Кума, создателя мессенджера WhatsApp.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Кати Осадчей будет третий ребенок.