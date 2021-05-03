Весь апрель в шоу-бизнесовой тусовке обсуждали две новости: беременность телеведущей Кати Осадчей и волну разводов, которая прокатилась по звездам.

На прошлой неделе украинская певица Ирина Билык ошеломила новостью об окончании брака с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Об этом звезда со слезами на глазах рассказала в новом телешоу "Мой секрет", которое выходит на канале "СТБ". Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она. По словам Ирины, муж уже год не приезжает из России.

Общий сын Табриз практически не видится с отцом, поэтому Билык решилась на столь радикальный шаг.

У Иры и Аслана подрастает сын Табриз, которого родила суррогатная мать, фото: instagram.com

"Мы с Асланом разводимся. А что делать? Аслан не приезжал к нам. Хотя я его люблю и он меня любит, но вона – "зіронька моя, вона – одинокая". Как-то так", - объяснила звезда.

Также Ирина Билык назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь - "космической".

Напомним, что в отношениях с Ахмадовым наша певица находилась с 2016 года. Для звезды это был первый официальный брак.

Подопечный Потапа расходится с подругой Каменских, фото: instagram.com

До признаний Билык, стало известно, что Алексей Завгородний (псевдоним Позитив), экс-солист группы "Время и Стекло" разводится с женой Анной Андрийчук, близкой подругой певицы Насти Каменских. В своем фотоблоге Instagram девушка объявила, что приняла трудное для себя решение, разойтись с мужем после 13-летних отношений.

"Я долго носила это в себе, переживала, было сложно это принять, и поэтому я молчала. Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это - отражение взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логическому завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование ", - написала Анна.

Андрийчук отметила, что ей понадобилось больше года принять окончательное решение, что они с Позитивом больше не муж и жена. Анна Андрийчук - успешная бизнесвумен, создатель и дизайнер бренда Annchoo. Известно, что Позитив женился на ней в 2013 году, а их отношения начались задолго до этого - когда обоим было всего по 15 лет.

Ярослава после развода начинает сольную карьеру певицы, фото: instagram.com

А в начале месяца артист Михаил Хома, он же Dzidzio, ошеломил новостью о разводе с женой Ярославой, более известной как певица SLAVIA. Пара была вместе 20 лет, из них 7 - в официальном браке.

Девушка в интервью "Комсомольской правде" отметила, что они с Мишей не живут вместе 8 месяцев и добавила, что процесс осознания проходил плавно. Сначала они просто жили отдельно, а затем поняли, что стоит все же расстаться.

"Мы один-единственный раз были у психолога. Но как-то не туда была эта дорога. Думаю, я сама себе лучший психолог. Я много лет копалась в себе, разбиралась, и мне кажется, у каждого человека есть свое личное ощущение, как ему жить. Поэтому лучше, чем я сама, меня никто точно не знает. И никто не поможет мне лучше, чем я сама. Так что наш единственный с Михаилом визит к психологу не дал никаких результатов. ", - говорит певица.

Напомним, как сообщала ранее "Страна", Тина Кароль купила джип за 3 миллиона.