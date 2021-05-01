Вчера все обсуждали пресс-секретаря президента Юлию Мендель, а точнее ее увольнение с этого поста.

Широкой общественности Юлия Мендель запомнится многочисленными "модными конфузами".

Буквально на прошлой неделе, во время визита в Париж, всех обескуражили солнцезащитные очки, которые Юлия Мендель повесила себе на декольте, чем спровоцировала появление многочисленных шуток, фотожаб и мемов в интернете.

"Страна" решила составить "гид по стилю" среди пресс-секретарей президентов разных стран.

Для этого мы попросили стилистов Елену Тихую и Надю Рыбку проанализировать внешний вид пресс-секретарей первых лиц других государств. А также обратились к эксперту по дипломатическому протоколу и этикету Наталье Адаменко, которая ранее сотрудничала с президентами и первыми леди Украины. Адаменко дала оценку образам Юлии Мендель и ее зарубежных коллег.

Пресс-секретарь должен быть "низеньким"

По словам Натальи Адаменко, с точки зрения дипломатического протокола пресс-секретарь во время официальных мероприятий должен оставаться незаметным. Негласное правило: пресс-секретарь не должен привлекать к себе больше внимания, чем сам президент.

"Пресс-секретарь, как и протоколист – должен быть "низеньким": его никто никогда не видит, но всегда должны быть видны результаты его работы. Обязанность пресс-секретаря – подготовить встречу, следить за тем, чтобы президенту было комфортно во время переговоров или конференций, предусмотреть возможные неприятные для президента моменты, мобильно и гибко принимать решения", – рассказала "Стране" Наталья Адаменко.

Эксперт настаивает, что пресс-секретарь главы государства обязан придерживаться делового стиля и дипломатического протокола.

"Для женщины–пресс-секретаря безусловно важно первое впечатление, которое она производит на окружение президента. Ее внешний вид – визитная карточка государства и самого президента. По ее наряду можно определить, что представляет собой дипломатическая служба государства. Здесь важно все: походка, осанка, умение стоять и сидеть. Стоять, скрестив ноги, как Мендель, нельзя – это не прилично", – анализирует Наталья Адаменко.

Стилисты отмечают, что основа образа пресс-секретаря – деловой стиль.

"Но также важно "не потеряться" в базовых вещах: не должно быть все однотонным, важно делать яркие акценты", – комментирует стилист Надя Рыбка. Добавляя, что внешний вид представителя президента должен демонстировать экспертность и внушать доверие.



Ее коллега Елена Тихая согласна, что все окружение президента должно своим внешним видом поддерживать серьезный имидж главы государства.

"Пресс-секретарь должен быть одет элегантно, учитывая особенности своей внешности, и соблюдать деловой дресс-код, принятый во всем цивилизованном сообществе", – добавила Елена Тихая.

Правда, у Юлии Мендель это не всегда получается.

"Страна" поинтересовалась у Натальи Адаменко, почему Юлия Мендель так часто нарушает деловой протокол.

"Раньше при Министерстве иностранных дел существовала служба дипломатического протокола, там работала моя мама (Науменко Галина Алексеевна — первая женщина-дипломат протоколист Украины, — Ред.). Работает ли эта служба сейчас, мне неизвестно. Или её нет, или она недостаточно хорошо работает, или к её советам и мнению никто не прислушивается", — рассказывает Наталья Адаменко.

По ее мнению, для официальных встреч руководству страны нужно привлекать как опытных, так и новых специалистов по протоколу, чтобы не допускать повторения конфузов из-за внешнего вида или поведения Юлии Мендель на международном уровне.

Рассмотрим подробнее стиль пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Юлия Мендель, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2021 годах

Стиль Юлии Мендель достаточно разнообразен: она выбирает брючные костюмы, ярко-красные платья и мини-юбки – для работы; топы с открытыми плечами и джинсы – для встреч с журналистами и видеообращений (как, например, в пресловутом видео, где Мендель опровергала слухи о своей беременности).

Юлия Мендель с голыми плечами, скриншот из видеообращения пресс-секретаря

Также пресс-секретарь президента Украины часто выбирает одежду из масс-маркета. Например, во время интервью президента Украины Владимира Зелинского журналу The Guardian, на Юлии Мендель было надето платье-халат в горошек шведской марки H&M.

Юлия Мендель и президент Зеленский

Однако Юлия Мендель известна своими "модными конфузами" и несоблюдением дипломатического протокола.

"У Юлии Мендель можно констатировать отсутствие стиля как такового", – комментирует Наталья Адаменко.

Причем, по ее словам, проблема Мендель – не только в нарушении дресс-кода, а и дипломатического протокола.

"Это тот случай, когда форма соответствует содержанию: как в одежде Юлия Мендель нарушает правила делового дресс-кода, так и своим поведением показывает, что не все правила дипломатического протокола ей известны. То, как она себя вела во время визита в Париж, как она бежала, какие жуткие движения руками делала, говорит о том, что к встрече она была не подготовлена. Маска под подбородком, телефон в ярком чехле в руках, очки в декольте… Я уже не говорю о фасоне костюма! Если бы она была ответственна сама за себя, это было бы еще полбеды. Но она стоит рядом с президентом, она его сопровождает!", – анализирует эксперт Наталья Адаменко.

Образ Мендель в Париже вышел не очень удачным. Скриншот из видео

Это не первый случай, когда внешний вид пресс-секретаря президента Украины вызывает скандал. Ранее во время официального визита в Катар Юлия Мендель надела чересчур короткую юбку, чем также нарушила деловой дресс-код.

Мендель надела слишком короткую юбку на официальную встречу в Катаре

"Короткая юбка – недопустима на встречах такого высокого уровня. Однако, если бы Юлия Мендель надела ее на официальный визит в Париже, это выглядело бы как подражание Бриджит Макрон (жена французского президента – Эммануила Макрона)", – комментирует Наталья Адаменко.

Наталья Эйсмонт, 37 лет, пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко с 2014 года

Наталья Эйсмонт, фото: udf.name

Наталья Эйсмонт предпочитает сдержанную цветовую гамму, выбирая строгие деловые костюмы и пиджаки. Чаще всего на Наталье можно увидеть брючный костюм, который она сочетает с однотонными рубашками или бежевыми водолазками.

Наталья Эйсмонт

Наталья Адаменко, анализируя образы Натальи Эйсмонт, отметила, что у пресс-секретаря президента Беларуси – довольно скромный стиль.

"Это видно и по тонам, и по покрою одежды, – отмечает эксперт. – Я бы назвала ее стиль уверенным консерватизмом. Но при этом Наталья выглядит достаточно современно. Телефон в руках, но он не привлекает внимания".

Стилист Елена Тихая согласна, что пресс-секретарь президента Беларуси выглядит элегантно и современно. Однако шелковый топ в сочетании с брючным костюмом раскритиковала. "Шелковый топ неуместен для делового дресс-кода", – отметила Елена Тихая.

Мадалина Добровольски, 37 лет, пресс-секретарь президента Румынии Клауса Йоханииса в 2016-2019 годах

Мадалина Добровольски. Фото: romaniajournal.ro

У Мадалины удачно комбинирует нормы делового дресс-кода, при этом ее наряды не выглядят скучно. Для официальных выступлений она выбирает белые блузы и яркие пиджаки, а для официальных визитов – классические платья-футляры, поверх которых надевает темный жакет.

Мадалина Добровольски

"У Мадалины деловой стиль, но с красивой интеграцией цветовых решений, сочетанием разных фактур, подчеркивающими индивидуальную энергетику", – комментирует стилист Надя Рыбка.

Наталья Адаменко тоже отмечает, что образы Мадалины – яркий пример удачного совмещения традиционного стиля с современными деталями.

"Я бы хотела, чтобы другие пресс-секретари первых лиц государств взяли с Мадалины пример. У нее достаточно сдержанный стиль одежды, который уравновешивается грамотными пропорциями ярких акцентов и спокойных тонов", – добавили Наталья Адаменко.

Сорина Штефырца, 48 лет, пресс-секретарь президента Молдавской Республики Майи Саду с января 2021 года

Сорина Штефырца. Фото: ehomd.info

Судя по фото с официальных мероприятий, чаще всего Сорина выбирает одежду приглушенных тонов, а для официальных выходов – костюмы свободного кроя. Изредка на Сорине также можно увидеть платья-миди.

Сорина Штефырца

Стилистам, опрошенным "Страной", не все образы Сорины пришлись по душе.

"Полное отсутствие делового стиля как такового. Цветовые решения, крой и фактура материалов некорректно подобраны к типу фигуры", – отметила стилист Надя Рыбка.

Елена Тихая также считает, что Сорине следует обратить внимание на одежду более плотной ткани и более светлых тонов. "Но по дресс-коду претензий нет", – добавила она.

Зарина Нурланова, 35 лет, руководитель пресс-службы премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с 2018 года

Зарина отличается достаточно скромным и сдержанным стилем. Она отдает предпочтение темным оттенкам в одежде, однако на фото часто можно заметить яркий маникюр. Зарина в основном выбирает брючные костюмы и однотонные трикотажные платья. Однако вне работы она носит одежду ярких цветов: желтого и розового.

Зарина Нурланова

"Детали гардероба Зарины удачно сочетаются между собой. Мне нравится стандартный беспроигрышный синий цвет пиджака и хорошая посадка по фигуре. Но я бы порекомендовала ей избегать трикотажных вещей", – комментирует один из образов Зарины Надя Рыбка.

"У Зарины – очень скромный, без изюминки деловой стиль. Но при этом – ничего лишнего. Она выглядит очень женственно", – добавляет Елена Тихая.

Анна Писонеро Эрнандес, пресс-секретарь Еврокомиссии с 2019 года

Анна Писонеро Эрнандес. Фото: m.cdm.me

Среди своих зарубежных коллег Анна Писонеро Эрнандес выделяется больше всего. "Изюминки" стиля Анны – яркие пиджаки, короткая стрижка и красная помада. Хотя одевается пресс-секретарь не совсем по-деловому.

Анна Писонеро Эрнандес

По мнению Нади Рыбки, Анна Писонеро Эрнандес пытается совместить деловой и повседневный стиль одежды. Но не всегда удачно.

"Для своих кэжуал-образов (повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность – Ред.) Анна часто выбирает жакеты в деловом стиле. Но от этого её стиль деловым не становится, и образы крайне слабо соответствуют имиджу пресс-секретаря. Она больше похожа на очень успешного и любимого преподавателя в университете или в школе, с демократичными взглядами и гибкой личной позицией", – полагает стилист.

А вот Наталья Адаменко образы Анны раскритиковала. Эксперт считает, что пресс-секретарю Еврокомиссии следует носить одежду более сдержанной цветовой гаммы.

"Она не производит впечатление "пестрой женщины", ее яркие образы – это черта ее характера. Но для пресс-секретаря такой стиль не вполне уместен", – уверена Адаменко.

Дженнифер Псаки, 42 года, пресс-секретарь Белого Дома при президенте Джо Байдене с 2020 года

Дженнифер Псаки

Для официальных мероприятий Дженнифер чаще всего выбирает классические костюмы, но не боится экспериментировать с сочетаниями ярких оттенков в одежде и аксессуарах. Например, в одном образе Псаки может скомбинировать желтое платье и бирюзовые бусы, или голубой жакет с оранжевым ожерельем.

Дженнифер Псаки. Фото: rbc.ru

Анализируя образы действующего пресс-секретаря президента США, Наталья Адаменко отмечает, что большинство нарядов Дженнифер Псаки – яркий пример "американизмов", которые в начале века пришли на смену "консервативной сдержанности" в деловом и дипломатическом протоколе.

Елена Тихая также обращает внимание на яркие оттенки и удачные фасоны нарядов Дженнифер Псаки.

"Ее хочется рассматривать, а не слушать – возникает вопрос: насколько это правильно при должности пресс-секретаря Белого Дома? Хотя с точки зрения подобранных цветовых решений и форм, Псаки одевается хорошо", – комментирует Надя Рыбка.

Сара Сандерс, 38 лет, пресс-секретарь Белого Дома при президенте Дональде Трампе в 2017-2019 годах

Сара Сандерс

Яркие цвета и харизма – так можно охарактеризовать стиль Сары. Для официальных выступлений Сара чаще всего выбирает платья ярко-красных, розовых и зеленых цветов. Из украшений на шее Сандерс традиционно красуется нить жемчуга.

Сара Сандерс. Фото: Global Look Press

Эксперты сошлись во мнении, что яркая одежда Сары Сандерс не противоречит официальному дресс-коду.

"Достаточно сильные эксперименты с яркими цветами, но они настолько удачно подобраны и интегрированы в гардероб, что даже некое несоответствие деловому протоколу хочется "простить"", – отмечает Надя Рыбка.

Елена Тихая стиль Сары Сандерс описывает так: "Хороший пример использования ярких оттенков, сдержанных фасонов и плотных тканей. Все удачно, но при этом смело, выразительно".

"Жемчуг скрашивает яркость и насыщенность одежды Сары. Также я заметила, что она отдает предпочтение однотонной обуви – это говорит о знании правил делового стиля", – комментирует "Стране" образы Сандерс Наталья Адаменко.

Кейли Макинани, 33 года, пресс-секретарь Белого Дома при президенте Дональде Трампе в 2020 году

Брючные костюмы, платья-футляры и сдержанный крой – главные составляющие стиля Кейли Макинани. Стилисты обращают внимание на нескучные цветовые сочетания, правильный крой и идеальную посадку по фигуре нарядов Макинани.

"Практически полное попадание в деловой стиль и имидж "пресс-секретаря" в политике, – расхваливает образы Кейли Макиани стилист Надя Рыбка. – Благородные, нескучные цветовые сочетания, идеальная посадка всей одежды, правильный крой и комбинаторика. Есть небольшие нюансы с длиной нарядов, но общая картинка настолько гармонична, что детали выпадают из поля зрения".

Елена Тихая, в свою очередь, отмечает, что Кейли выглядит очень женственно, а приталенные костюмы и обтягивающие брюки подчеркивают хрупкость её фигуры.

Однако Наталья Адаменко недовольна длиной брюк Кейли Макинани. Она отмечает, что укороченные брюки выше щиколотки не имеют ничего общего с деловым стилем. "Это, скорее, дань моде", – уточняет эксперт. Однако, по ее словам, неглубокое декольте, пиджак и брючный костюм сглаживают общее впечатление от пренебрежения правилами делового дресс-кода.