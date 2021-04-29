Юрий Корявченков большой друг президента Владимира Зеленского.

В прошлом он актер-юморист студии «Квартал 95», а сейчас народный депутат из фракции «Слуга народа». Как удалось узнать корреспондентам "Страны", Юзик (под этим сценическим псевдонимом его знают миллионы телезрителей) затеял масштабную стройку загородного поместья. Мы побывали в поселке Процев Бориспольского района и посмотрели на имение политика с высоты птичьего полета.

Дом Юзика в селе Процев, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране).

Во дворе политика еще не обустроены сад и клумбы, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв м.

Но на месте оказалось, что двор еще требует озеленения. А вот вместо садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки. Это просторное двухэтажное здание, снаружи готовность почти на 100%, остались лишь отделочные работы. Внутри же еще предстоит робота дизайнера интерьера, затем маляров и столяров. Но уже в обозримом будущем, большое семейство Юзика сможет отпраздновать новоселье. Напомним, что Юрий с женой - многодетные родители. У них подрастает две дочки: Маргарита с Марианной, и сын Андрей.

В доме будет гараж на две машины, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

На сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 000 до $500 000 в зависимости от степени готовности объекта.

По нашим данным, сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть трешка на 104 квадрата, которая, судя по декларации, записана на самого нардепа. По данным из реестра прав на недвижимость, столичное жилье Юзика находится в высотке на Днепровской набережной с видом на речку.

Юзик и Лысый из "95 квартала" живут рядом в одном из спальных районов на левом берегу Киева, фото: facebook.com

Кстати, насколько нам известно, в соседнем многоквартирном доме проживает его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".

Ранее "Страна" писала, что жена Юзика Татьяна в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.

Так что деньги у семьи нардепа появились немалые. Даже по официальным декларациям.