Звезда телеканала "1+1" Катерина Осадчая во время суперфинала талант-шоу "Голос", который был в воскресенье, заставила шептаться весь зал. Все дело в том, что несмотря на черный цвет и свободный фасон, ее вечернее платье подчеркивала заметно округлившийся живот. Такой бывает уже во втором триместре беременности.

Версию о том, что Осадчая за зиму набрала немного лишних килограмм, и они отложились в районе талии, можно сразу отбросить. Для высокой и худощавой Кати, которая по телосложению эктоморф, не характерно поправляться именно в одной зоне.

Правда пока ни телеведущая, ни ее муж и партнер по сцене Юрий Горбунов не комментировали грядущего пополнения в семье. Но нам все же удалось узнать в окружении артистов, что они очень хотят дочку и ждут подходящего времени.

Округлившиеся формы уже отчетливо видно на свежих снимках звезды, фото: instagram.com

«Действительно, эта тема на слуху. Все обсуждают интересное положение Кати, но прямо спросить никто до сих пор не насмелился, а сама она никаких объявлений не делала. Пока что. Известно, что пара давно хотела второго совместного ребенка, но что-то все время мешало: завал по работе, съемки в кино, корпоративы, большая загруженность. Так что если Осадчая скоро родит - вся шоу-бизнесовая тусовка искренне порадуется», - рассказывает «Стране» источник, приближенный к звездной семье.

Действительно, сейчас удачный момент для декрета. Закончился масштабный проект, идет к завершению телесезон и лето как раз не самая горячая пора на ТВ.

Подогревает слухи и сам Горбунов, заявляя, что мечтает о двоих детках и желательно разнополых.

«Я хочу еще дочку. Планов много. Но вы знаете, чем меньше планами делишься, тем больше шансов их реализовать», - сказал Юрий в интервью журналу «Новое время». И добавил, что самым большим достижением в жизни считает сына Ивана. А самым большим провалом то, что малыш появился так поздно.

Телеведущие в соцсетях не показывают лицо своего сына Ивана, фото: instagram.com

Как известно, пара воспитывает одного совместного ребенка Ивасика (так его ласково называют родители). Мальчику недавно исполнилось 4 года. По информации «Страны», семья живет в роскошном особняке на пять спален и имеет просторный двор для детских игр. Дом расположен в элитном коттеджном городке «Солнечная долина», что в селе Романков. А по соседству проживают их кумовья рэпер Потап с женой певицей Настей Каменских. Именно шоумен крестил Ивана несколько лет назад.

Первая свадьба Осадчей (справа) и Катя со старшим сыном Ильей, сейчас ему 18 лет, фото: instagram.com

Также у Катерины от первого брака с экс-нардепом Олегом Полищуком есть сын Илья. Молодому человеку в сентябре исполнится 19 лет.

Поэтому, родив третьего ребенка, Осадчая официально станет многодетной мамой.

Напомним, ранее «Страна» писала, что Тина Кароль купила внедорожник за 3 миллиона грн, а Олег Винник меняет суперкары, как перчатки.