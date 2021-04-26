Раз в сезон Юлия Тимошенко, лидер "Батькивщины" меняет имидж. Обладательнице самой известной украинской косы можно лишь просто иначе заплести или уложить волосы, как ее образ в целом обретает абсолютно другой облик.

Мы наблюдали это в ноябре 2020-го и в начале этого года. А политтехнологи и стилисты видят во внешнем виде нардепа еще и определенные послания, которые несет в массы Леди Ю.

Оправа новых очков от известного ювелирного бренда Cartier, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

И вот, очередное преображение. В понедельник, на согласительный совет в Верховную Раду нардеп пришла в черном «тотал луке»: строгом платье-карандаше и в высоких замшевых сапогах.

Монохромный образ дополнила новыми очками от всемирно известного ювелирного дома Франции. Аксессуар из новой коллекции Panthère de Cartier мы опознали благодаря характерным мордам хищной кошки на дужках. Они придают нарядности массивной черной оправе. Ее цена без стекл, которые изготавливаются индивидуально, $1195 или почти 33 500 гривен по курсу НБУ на 26.04.2021 года.

Нардеп в строгом платье и высоких замшевых сапогах пришла в парламент, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Изюминкой нового образа Тимошенко стала, несомненно, очередная прическа. Народный депутат сменила распущенные волнистые волосы на гладкие, ровные, собранный в пучок на затылке.

Парикмахер-стилист и визажист Алена Колесник считает, что над внешним видом Леди Ю работали профессионалы: «Все удачно. Макияж идеально подобран и выполнен. Да, прическа смотрится хорошо, но я бы сделала чуть менее выраженным объем. Тогда было бы безупречно. Но это дело вкуса».

Леди Ю в новом образе выглядит весьма гармонично, фото: Изым Каумбев, "Страна"

По нашим же наблюдениям, густая копна, с которой политик появлялась в парламенте еще пару недель назад сейчас изрядно поредела. Это заметно по скромной "ракушке" на затылке. Вероятно, депутат пользовалась накладками из волос или шиньоном, чтобы придать объем распущенным волосам или хвосту.

Такая практика очень популярна среди знаменитостей. И благодаря высокому качеству изделий, прицепные волосы сложно отличить от родных невооруженным взглядом.

По мнению стилистки Елены Тихой свежий образ Юлии Владимировны неоднозначный: "В целом неплохо. В портретной зоне смотрится элегантно. Меня, правда, смущает только формат обтягивающего платья-водолазки, которое показано носить с другой фигурой и в другом возрасте. Особенно, когда прическу выдерживают в консервативном стиле с учительским начесом на макушке".

Как рассказывали "Стране" ранее эксперты, прежний «волнистый» образ Юли нес посыл, что она бодра, молода и готова бороться за свои политические амбиции. То сейчас ее консервативный и строгий облик несет в массы сдержанность и конкретику. Об этом говорит политтехнолог Руслан Бортник в комментарии "Стране":

"Возможно, смена образа связана с попыткой добавить серьезности и деловитости. Показать, что она выглядела бы отличным премьером. Деловитость, экстравагантность, современность, агрессивность, оппозиционность, образ матери и берегини — это все элементы политической стратегии".

Напомним, ранее "Страна" писала, что Тина Кароль купила джип за 3 миллиона, а Олег Винник меняет суперкары, как перчатки.