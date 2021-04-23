В преддверии финала шоу «Голос страны» (канал 1+1), который состоится уже в воскресенье, "Стране" удалось увидеть на чем же ездят звездные тренеры.

Так, по нашей информации певица Тина Кароль обновила свой автопарк. Последние несколько лет артистка разъезжала по Киеву на белоснежном внедорожнике британской марки Land Rover.

А время от времени выкатывала из гаража коллекционные Subaru, которые ей остались от покойного мужа и ее продюсера Евгения Огира.

Авто Тины Кароль запарковано прямо на тротуаре, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На днях же, фотокорреспонденты "Страны" встретили артистку в самом центре города, неподалеку от площади Льва Толстого. Она прогуливалась в компании радиоведущего Славы Демина и своей "свиты" (пиар-менеджер, личный фотограф и водитель-телохранитель).

Мы обратили внимание, что Тину на обочине поджидал новый автомобиль. А именно - самый свежий английский кроссовер Range Rover Velar. Такая машина 2021 года у официального дилера в Киеве на сегодня день стоит от 2 500 000 до 3 150 000 в зависимости от комплектации.

На авто Кароль были ее неизменные номера с повторяющимися цифрами "3737".

Кстати, по нашей эксклюзивной информации, незадолго до этого "железный конь" певицы побывал в тюнинг-ателье. Там корпус и салон покрыли нанокерамикой, которая защищает от сколов и царапин. Также провели озонирование, чистку двигателя и полировку до сияющего блеска.

Винник приехал на пассажирском сидении "электрички", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Недавно "Стране" удалось повидать и коллегу Тины Кароль – певца Олега Винника. При чем за один день он была замечен сразу на трех суперкарах. Все дело в том, что музыкант вместе со своей подопечной из "Голоса" презентовал новую совместную песню. И за утро успел побывать на нескольких радиостанциях с премьерой.

Нам же удалось его снять на Подоле, когда он выходил из роскошного белого электромобиля Tesla Model 3. Это далеко не самая новая модель, судя по госномерам, машине уже пять лет и зарегистрирована она в Киевской области. Но при этом даже на поддержанное авто цена не маленькая, стартует от миллиона гривен.

Три абсолютно разных тачки, на которых нами был замечен Винник, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

После утреннего эфира Винник укатил уже на спортивном двух дверном купе красного цвета Mercedes-Benz. Тоже не самая свежая, но весьма престижная модель.

А под клубным домом возле киевского цирка, где у Олега Винника есть квартира, стоял громадный пикап Ford Raptor. Обычно именно на этом массивном американском внедорожнике с грузовым кузовом и ездит по Киеву певец. Ее стоимость около $100 000 или в пересчете на гривны - 2 800 000 .

Так что в распоряжении звездного блондина тачки на любой вкус: от экологичной "электрички" и спорткара для двоих, до проходимого джипа, который может перевести в багажнике холодильник или поросенка.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Андрея Данилко сбой циркадных ритмов.