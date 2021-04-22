65-летняя российская артистка Лариса Долина за 7 месяцев сумела сбросить 21 лишний килограмм веса. На свежих фото певица выглядит, как в студенческие годы: отличная фигура и помолодевшее лицо. Фанаты звезды в социальных сетях не перестают ею восхищаться и просят поделиться секретом удивительного перевоплощения.

И вот наконец-то Лариса Долина в эфире канала НТВ призналась, как ей это удалось. Она пояснила, что обратилась за помощью в клинику по коррекции обмена веществ и сдала анализы. После ей выдали список запрещенных продуктов: например, Долиной нельзя было есть никаких фруктов и ягод из-за содержащегося в них сахара. А из разрешенного: все виды мяса (кроме говядины и телятины), рыба и мясо птицы.

В то же время, ей пришлось отказаться от чая, но не от кофе.

Звезда скинула не только лишний вес, но и пару десятков лет, фото: instagram.com

Певица ест дважды в день, последний прием пищи — в 15:00. Затем наступает "длинное промежуточное голодание", которое длится 18,5 часов. Сначала артистке было некомфортно, но потом она привыкла.

Кстати, по нашим данным подобным способом избавлялся от лишнего веса украинский политик Владимир Гройсман. Мы писали, что экс-премьер соблюдал интервальное голодание и значительно подтянул свою форму. Он, как и Долина скинул 20 кг за коротное время.

А вот пятый президент Украины Петер Порошенко чтобы похудеть был вынужден прибегнуть помощи испанских специалистов. Наши корреспонденты в марте прошлого года узнали, что он прошел 7-дневный курс детоксикации в клинике SHA Wellness Clinic на побережье Средиземного моря между Аликанте (60 км) и Валенсией (130 км). Там практикуют макробиотическую диету, или "питание по дзену".

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