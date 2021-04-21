Мужчины в парламенте модничают не меньше женщин. Однако лого брендов на их вещах не столь броские, как у коллег женщин. А вот ценник от этого не ниже. Корреспонденты «Страны» рассмотрели, в чем пришли в Верховную Раду на прошлой неделе депутаты и министры. Оказалось, что у «слуг народа» Гео Лероса и Михаила Радуцкого элитные аксессуары от швейцарской мануфактуры.

У главы Минздрава Максима Степанова новый итальянский тренч. А нардеп Николай Тищенко не снимает модный двухслойный пуховик.

Напомним, что месяца назад разразился скандал с роскошным пальто министра здравоохранения. Тогда появилась информация, что Степанов отоварился в ТЦ «Мандарин Плаза» на 620 000 грн и выложил он кругленькую сумму именно за пальто марки Kiton. Немногим позже наши корреспонденты действительно сфотографировали чиновника в верхней одежде от этого люксового итальянского производителя. Однако, такая модель, как у главы Минздрава стоит дешевле, а именно 244 550 гривен. По крайней мере, за такую цену аналогичное пальто ручной работы от Kiton можно купить на сайте московского ЦУМа.

Но все равно, сумма для обычного украинца неподъёмная.

Такой плащ, как у министра, только в кофейном цвете (на модели слева), был в коллекции Massimo Sforza несколько лет назад и сейчас уже идентичный не сыщешь, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В эту пятницу, Максим Степанов приходил на час вопросов к правительству, чтобы выступить перед депутатами с отчетом о ситуации по коронавирусу и вакцинации в Украине. На улице потеплело и свое пальто министр сменил на плащ. Мы рассмотрели, что его весенняя обновка итальянской марки Massimo Sforza. Этот модный дом работает в колаборации с лакшери брендом Brioni, который так любят украинские высокопоставленные лица.

В актуальной коллекции есть модель, похожая на ту, что носит глава Минздрава. Меховый воротник, как и пуховою подкладку можно отстегнуть

Тренч Степанова достаточно легкий, рассчитан на итальянскую весну. Но его можно утеплить подстежкой из натурального меха, пуха или кашемира. Модель как у министра есть коллекции весна-лето прошлых лет, поэтому сейчас в свободной продаже ее не найти. Плащ-трансформер из шелка такой длины в начале весны стоил 100 000 грн, но сейчас действует скидка 35%.

Экс-ресторатор прогуливается по Мариинскому парку в перерыве между заседаниями ВР, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Еще один парламентский модник - народный депутат Николай Тищенко (СН), который на выходных нарушил режим локдауна, громко отпраздновав день рождение жены в столичном отеле Fairmont.

Экс-ресторатор спешил на пленарное заседание в легком пуховике от итальянской фирмы Herno. Это бренд с более чем 70-летней историей. Прославился он кашемировыми пальто и двусторонними куртками. А недавно выпустили трендовые двухслойные курточки.

Именно одна из них у Тищенко. Благородного бордового цвета, нижний слой на молнии, верхний на пуговицах. Нардеп носит ее и зимой, и весной поверх пиджака. Ведь невесомый пуховик удобен при коротких переездах в машине от офиса к ВР и домой.

Цена точно такой же курточки, как у Николая на сегодня почти 23 000 грн.

У внефракционного депутата Гео Лероса модная папка для документов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Опознали корреспонденты «Страны» и два статусных аксессуара еще нескольких «слуг народа». Так, наш взгляд привлекла папка для документов с контрастными линиями в руках у Гео Лероса. На бирке отчетливо читается бренд Bally, который специализируется на обуви из премиум-сегмента и изделиях из кожи.

Этот мужской клач, который носят на маленькой ручке на запястье или под мышкой. Он выполнен на мануфактуре именитого швейцарского бренда. Материал - искусственная кожа с теснением сафьяно. Внутрь можно поместить лист формата А4, что ценно для деловых людей.

Купить аксессуары этой фирмы можно прямо на Крещатике, в ЦУМе. Цена папки, как у Гео Лероса в европейском онлайн-бутике около 12 000 грн.

Возле Радуцкого стоит модный рюкзак от швейцарского бренда аксессуаров люкс класса, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Во время пленарного заседания рюкзак от Bally мы заметили и в ногах у народного избранника Михаила Радуцкого. Он стояла под столом, но мы все же рассмотрели бренд аксессуара. Тот же, что у Лероса и стоит около 21 000 грн, но сейчас со скидкой обойдется на треть дешевле. Эта модель из кожи, с тем же эффектом сафьяно украшена канвой с лого бренда на переднем кармане.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Елена Зеленская надела платье от Виктории Бекхэм.