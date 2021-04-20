Поклонники юмориста и композитора Андрея Данилко обеспокоены его состоянием здоровья. Все дело в том, что его продюсер Юрий Никитин сделал громкое заявление: "У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу".

Об этом Никитин рассказал в эфире телешоу "Зірковий шлях".

Но подробности и диагноз своего друга и коллеги он раскрывать не стал. Однако и эти его слова вызвали большой резонанс. Люди интересуются - что происходит со здоровьем Верки Сердючки?

В марте Сердючка снималась в юбилейном выпуске тревел-шоу "Орел и решка" в Барселоне, фото: facebook.com

Вскоре, правда, появилось заявление от менеджмента артиста на официальной странице в Facebook. Там заверяют, что с Сердючкой все отлично: "Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное - норм".

Циркадные ритмы - это периоды сна и бодрствования. Иными словами, звезда налаживает свои "внутренние часы", чтобы избавится от бессонницы.

Вскоре и сам Никитин поспешил объясниться, что его высказывание было выдернуто из контекста, а с Данилко в настоящий момент все нормально: «У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе».

Однако, как стало известно "Стране" из близкого окружения артиста, он в последнее время много работал, мало отдыхал и не занимался здоровьем.

"Ни для кого не секрет, что Данилко любит выпить и иногда этот затяжной процесс. Обычно, после Нового года, когда сплошные корпоративы и застолья, он ездит в санаторий под Киевом чистить кровь. Это быстро приводило его в форму", - говорит наш собеседник.

Оздоровительный центр, где проводят детокс организма, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Мы наведались в клинику "Рута" в Конча-Заспе, где много лет подряд делал детокс Данилко.

Это учреждение находится на базе санатория "Жовтень" в сосновом лесу на берегу притоки Днепра речки Козинки. В лечебно-оздоровительном центре предлагают очищение организма от шлаков. Курс состоит из пяти дней в стационаре. Тут важно соблюдать диету, делать промывание кишечника травяными растворами, массаж и проходить квантовую терапию. За комплекс услуг стоит заплатить от 8500 грн до 13500 грн. Все зависит от условий проживания. Есть бюджетные номера на двух пациентов. Есть и трехкомнатные люксы, один из которых обычно и выбирает артист.

Но, как нам сказали в санатории, артист не приезжает туда уже второй год.

Вероятно, потому что с начала 2021-го артист был задействован в шоу "Маска", которое выходило на канале "Украина". Он был одним из четырех детективов, который должен был угадывать что за звезда скрывается за маскарадным костюмом.

По эпизодам шоу было заметно, что артист изрядно располнел. Хотя, как рассказали нам в окружении артиста, до начала съемок он старался сбросить лишний вес, а на площадке был во всем черном, чтобы скрыть формы.

К тому же, во время записи Данилко часто шутил о том, что любит распивать алкогольные напитки. "Если тут кто-то бухает, то это я", - такая фраза звезды попала в эфир.