Главной светской новостью Киева сегодня стала подпольная вечеринка, которую устроил народный депутат Николай Тищенко (СН) в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской, вчера поздно вечером "Страна" об этом писала.

Успешной бизнесвумен - основательнице сети салонов красоты Clipse - исполнялось 26 лет. Девушка решила отметить эту дату громким мероприятиям, несмотря на жесткий карантин, во время которого работа ресторанов запрещена (кроме как на вынос). Для торжества выбрали холл 12 этажа гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул. Набережно-Крещатицкая) и позвали около 50 гостей.

На пригласительных золотыми буквами было написано Pleasures of the Night, что в переводе с английского означает "Наслаждения ночи". И наслаждаться действительно было чем. Столы ломились от изысканных закусок, типа карпаччо, а шампанское лилось рекой. Для приглашенных пела Катерина Корецкая (участница двух сезонов шоу "Голос страны"), танцевал балет, на картах Таро делала расклады гадалка, а крупье зазывали в казино.

Среди гостей мы узнали Алису Хомер, родную сестру именинницы, Светлану Готочкину, основательницу бренда Got’s label, модель Екатерину Куцевицкую, а также застройщика Ари Шварца с женой Дианой.

Все дамы в этот вечер были в изысканных платьях, а мужчины - в строгих костюмах и смокингах. Видимо, обязывал заявленный дресс-код black tie, а сам Николай Тищенко надел бабочку.

Антураж вечеринки Pleasures of the Night в честь дня рождения Аллы Барановской, фото: instagram.com

Когда вечеринка была в самом разгаре, один из помощников Тищенко на вопрос "Страны" о масштабном праздновании дня рождения жены нардепа сказал, что мероприятие проходит у них дома. Однако именно в этот момент наши папарацци увидели Mercedes, что принадлежит Николаю и автомобили его гостей - под входом в 5-звездочный отель Fairmont.

По нашей информации, виновница торжества для своих друзей забронировала номера Fairmont, чтобы после бурной ночи, они смогли отдохнуть и насладиться вкусным завтраком.

Кстати, ночью сюда наведывались и полицейские, но наряд внутрь не пустили и патрульные приехали в полдень на следующий день. Известно, что уже открыто уголовное дело о вечеринке во время локдауна. Об этом сообщила пресс-служба полиции: "Правоохранители общаются с руководством заведения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские возле отеля ночью 18-го и утром 19 апреля, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Отметим, что до недавнего времени этой гостиницей руководила Елизавета Юрушева. Она - жена Александра Скичко, губернатора Черкасской области и дочь известного застройщика Леонида Юрушева. Но буквально в октябре прошлого года Лиза покинула пост генерального менеджера и стала представителем собственника и куратором проектов отеля.

У Тищенко нет желания комментировать праздник

Пока своего коллегу осуждают депутаты от "Слуги народа", а рестораторы готовят акции протеста, "Страна" связалась с пресс-службой Николая Тищенко. Помощники нардепа сакцентировали на том, что он вечеринку в честь жены не комментирует, но если вдруг у него появится желание, то об этом обязательно узнают журналисты.

Однако, не только представители СМИ хотят услышать Николая. К примеру, Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа" говорит, что тоже ждет: "Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану".

Сколько это могло стоить?

Как нам рассказали источники, приближенные к Алле Барановской, в окружении пары считают, что нарушения закона не было, что "Коля хотел устроить жене сюрприз и у него получилось".

Николай Тищенко и Алла Барановская на вечеринке, фото: "Страна"

Организаторы различного рода торжеств рассказали "Стране", что вечеринка для Аллы могла обойтись более чем в полумиллиона гривен.

"В Fairmont сейчас из-за локдауна и пандемиии в целом весьма лояльные цены, - говорит сотрудник ивент-агентства, который устраивает подобные вечеринки. – Более того "такие" люди не платят за аренду зала. Да и для "своих" стоимость банкета значительно ниже. Максимум, заказчик выложил $200 с человека +10% за обслуживание".

По словам нашего собеседника, декорации для этого вечера взяли в прокат, а не создавались эксклюзивно: "Я уже раз 8 видела ранее весь этот антураж на других вечеринка. Прокат обошелся 30 000-40 000 гривен за вечер. А вот хостесс, которые работали на дне рождения - профессиональные и прикольные. Плюсуйте еще гонорар за выступление артистов".

Вместе с организатором вечеринок, мы подсчитали, что стоимость такого праздника на 50 гостей обошлась где-то в 450-600 тысяч гривен.