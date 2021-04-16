Российская примадонна Алла Пугачева, вчера отпраздновала свое 72-летие. По этому случаю ее муж шоумен Максим Галкин вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри решили устроить домашнее торжество. Видео поздравления супруг звезды опубликовал на своей странице в фотоблоге Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Младшие дети Аллы Борисовны прочитали стихотворение, а также подарили маме рисунки и цветы. Именинница была до слез растрогана таким поздравлением. Именно этот ролик в фотоблоге Галкина просмотрело уже около 3 миллионов подписчиков.

А уже вечером в особняке Алла и Максима, что в деревне Грязь (Московская область) собрались друзья и родственники. На празднике присутствовала старшая дочь Кристина Орбакайте с сыновьями Дени и Никитой, близкая подруга артистки Алина Редель и многие другие, сообщает таблоид StarHit. Самой трогательной частью торжества стало выступление дочки Лизы. Она спела композицию "Миллион алых роз" на французском, а мама ей аккомпанировала на рояле.

Лиза поет "Миллион алых роз", скрин видео:starhit.ru

Также Пугачевой подарили оригинальные майки с надписью "надо было слушать Аллу Борисовну". Именинница оценила юмор и похвалила друзей за их креативность.

Закончился вечер, как и полагается, выносом торта. Трехъярусный десерт был украшен съедобными фотографиями Аллы, а также изображениями нот.

Отметим, что в последнее время Пугачева все чаще выходит в свет, а ее супруг - выкладывает снимки звездной жены в социальные сети.

Максим Галкин и Алла Пугачева летом 2020 года, фото: instagam.com

Пользователи социальных сетей в большинстве своем восхищаются тем, как выглядит легендарная певица в свои годы, и львиная доля комментариев именно об этом: "Ногам Аллы сейчас и 25-летние позавидуют", "Аллочка - красавица", "Боже!!! Алла Борисовна ещё никогда так шикарно не выглядела".

Как мы уже писали, в пошлом году артистка призналась, что делала пластические операции, но это якобы были только мелкие манипуляции под местным наркозом.

"Я делала, что же это я, сумасшедшая? Конечно, я делала. Поскольку мне нельзя общий наркоз... То я делала маленькие подтяжки... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", - рассказала она в программе "Ты не поверишь" на канале НТВ.

Стоит отметить, что 2018-м Алла Борисовна выглядела намного хуже, чем сейчас. Каждое новое ее фото становилось поводом для дискуссий. И звезда решила ответить недоброжелателям. Она призвала их успокоиться и прекратить ненужные обсуждения. Пугачева заявила, что ее состояние здоровья далеко от идеального в виду возраста.

2018 год. Алла Пугачева показала, как выглядит без макияжа, фото: instagram.com

"Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте как можно дольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной", – написала Пугачева в своем "Инстаграме".

Но, как видим, за три года Пугачева сумела привести в порядок свое тело и лицо.