Прямо во время заседания Верховной Рады, депутаты ведут активные переписки в чатах своих смартфонов на сторонние от работы темы. Одной из самых популярных — оказалась дискуссия, касательно криптовалюты. Актуальности ей добавило завершение компании по обязательному декларированию имущества и доходов за 2020 год.

Фотокорреспонденты "Страны" на экранах сразу нескольких народных избранников увидели обсуждение новостей про биткоины. Так, в телефоне депутата Николая Кириченко (СН) был открыт официальный чат фракции, где распространялась информация о том, что жена Ростислава Павлива, директора Стрийского лесного хозяйства владеет криптовалютой трех видов.

В его ежегодной электронной декларации указано, что у супруги почти 1000 одних биткоинов, а это приравнивается к миллиардам гривен. Ведь сегодняшний курс самой популярной онлайн-монеты равен 1 759 000 грн. В ответ на это посыпались язвительные комментарии представителей "Слуги народа": "Все, кто "надекларировал" крипту не представляют какие их ждут проблемы".

Нардеп Кириченко смотрит переписку в чате фракции СН, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А в телефоне Алексея Жмеренецкого (СН) мы увидели его диалог с контактом, который записан как Александр Новиков. Смеем предположить, что это глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, на сайте которого публикуют те самые декларации.

Нардеп пишет: "...период, когда был чиновником и не сокращал свои активы для покупки крипты - это незаконное обогащение, а если меньше указанной суммы - это брехня в декларации. Но если "потерял ключ", то можно просто вычеркнуть из декларации. Вы не думали провести такой эксперимент? Ставлю на то, что все массово забудут идентификаторы". И вдогонку отправил еще одно сообщение: "Александр! Добрый день! А давайте внесем изменения порядка НАПК декларирования виртуальных активов...".

Кстати, совсем недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что в этом году украинские чиновники задекларировали рекордное количество криптовалюты: "652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали".

У Киры Рудык, Анатолия Урбанского, Гео Лероса и Олега Бондаренко есть сбережения в криптовалюте, фото: "Страна"

Как уже ранее сообщала "Страна", одним из самых крупных владельцев онлайн-кошелька является Анатолий Урбанский из депутатской группы "За майбутнє". Экс-глава Одесского облсовета обнародовал свежую декларацию, а в ней - 4256 биткоинов, что приравнивается к 7,5 миллиардов гривен.

Напомним, что "Страна" писала о том, что Петр Порошенко этой весной сделал полный тюнинг своей внешности.