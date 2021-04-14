Экс-президент Грузии, а сейчас глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, похоже, всерьез и надолго решил обосноваться в Украине. Как выяснила "Страна", в начале этого года политик с мировым именем приобрел поместье в живописном уголке нашей страны.

А именно, на берегу речки Хорол под курортным городком Миргород.

Наши корреспонденты получили выписку из реестра прав на недвижимое имущество, где обозначено, что Михо в январе купил 36,5 соток в поселке Рыбальское, что в 7 км от Миргорода. Еще такой же по площади надел земли он приобрел тут же немногим ранее. На участках Саакашвили размещены два дома, которые по документам тоже оформлены на него. Судя по спутниковым снимкам, это не современные особняки, а скорее традиционные для Полтавщины хатки.

Поселок Рыбальское находится в 7 км от известного курорта, фото: google.com.ua/maps

Прямо со двора Саакашвили есть выход к воде. Речка Хорол в этом месте не особо широкая, но живописная, утопает в очерете и осоке.

В объявлениях по продаже недвижимости указано, что старые домики на огромных участках по 75 соток, как у грузинского политика, стоят, как поддержанная иномарка, не более $10 000-$15 000. Но на этом месте можно построить новый дом, что, возможно, Саакашвили и намерен сделать.

Саакашвили гостил в Миргороде в прошлом году, видео: facebook.com

Чем обусловлен выбор Михо - не ясно. Однако ранее он бывал в Миргороде и показывал своим подписчикам в Facebook литературно-мемориальный музей грузинского поэта Давида Гурамишвили, который владел тут усадьбой и был погребен после смерти в местной Вознесенской церкви.

В Одессе у экс-президента Грузии видовая квартира с просторной террасой, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Кстати, в реестре недвижимости появились и сведения о том, что свой одесский пентхаус на крыше одной из высоток в центре города, Саакашвили записал на пожилую маму Гиули Аласания. Речь идет о квартире на последнем этаже в ЖК «25 жемчужина», что возле театра Музкомедии. Ранее «Страна» показывала эту элитную недвижимость на берегу Черного моря с высоты птичьего полета.

Загородный особняк Саакашвили можно опознать по огромным флагам Украины, Грузии и Евросоюза во дворе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также и на маму, и на Михо оформлены владения под Киевом в поселке Лесники. Время от времени они там расширяют свою территорию и достраивают дом в стиле модерн.

Напомним, что, как уже писала «Страна», в особняке экс-президента Грузии поселилась его новая украинская избранница.